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ВС России ударили по ТЭЦ-6 в Киеве и промзоне и складам в Харькове

ВС России ударили по ТЭЦ-6 в Киеве и промзоне и складам в Харькове - РИА Новости Крым, 31.10.2026

ВС России ударили по ТЭЦ-6 в Киеве и промзоне и складам в Харькове

ТЭЦ-6 в Киеве, цеха и склады в промзоне в Харькове, а также сухогруз с имуществом ВСУ на пути в Одессу попали под удар российских военных в ночь на субботу, 31... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T08:07

2026-10-31T08:07

2026-10-31T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ТЭЦ-6 в Киеве, цеха и склады в промзоне в Харькове, а также сухогруз с имуществом ВСУ на пути в Одессу попали под удар российских военных в ночь на субботу, 31 октября, сообщили в Минобороны России.В результате ударов поражены:в Киеве – теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники;в Харькове – цеха на территории промышленной зоны "Протон", в которых осуществлялось производство комплектующих для вооружения и военной техники ВСУ, а также складские помещения, оборудованные под места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, на переходе морем в 18 километрах южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, киев, харьков, одесса, вооруженные силы россии, удары по украине, потери всу