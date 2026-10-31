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ВС России ударили по ТЭЦ-6 в Киеве и промзоне и складам в Харькове
ВС России ударили по ТЭЦ-6 в Киеве и промзоне и складам в Харькове - РИА Новости Крым, 31.10.2026
ВС России ударили по ТЭЦ-6 в Киеве и промзоне и складам в Харькове
ТЭЦ-6 в Киеве, цеха и склады в промзоне в Харькове, а также сухогруз с имуществом ВСУ на пути в Одессу попали под удар российских военных в ночь на субботу, 31... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T08:07
2026-10-31T08:07
2026-10-31T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ТЭЦ-6 в Киеве, цеха и склады в промзоне в Харькове, а также сухогруз с имуществом ВСУ на пути в Одессу попали под удар российских военных в ночь на субботу, 31 октября, сообщили в Минобороны России.В результате ударов поражены:в Киеве – теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники;в Харькове – цеха на территории промышленной зоны "Протон", в которых осуществлялось производство комплектующих для вооружения и военной техники ВСУ, а также складские помещения, оборудованные под места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, на переходе морем в 18 километрах южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, киев, харьков, одесса, вооруженные силы россии, удары по украине, потери всу
ВС России ударили по ТЭЦ-6 в Киеве и промзоне и складам в Харькове
ТЭЦ-6 в Киеве и промзона и склады в Харькове попали под удар российских военных
08:07 31.10.2026 (обновлено: 08:12 31.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ТЭЦ-6 в Киеве, цеха и склады в промзоне в Харькове, а также сухогруз с имуществом ВСУ на пути в Одессу попали под удар российских военных в ночь на субботу, 31 октября, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также морским судам, задействованным для нужд ВСУ", – проинформировали в МО РФ.
В результате ударов поражены:
в Киеве – теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6), обеспечивающая электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники;
в Харькове – цеха на территории промышленной зоны "Протон", в которых осуществлялось производство комплектующих для вооружения и военной техники ВСУ, а также складские помещения, оборудованные под места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, на переходе морем в 18 километрах южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ.
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