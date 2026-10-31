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В США заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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В США заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на Украине
В США заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 31.10.2026
В США заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на Украине
Конфликт на Украине несет угрозу дальнейшей эскалации и в некоторых отношениях зашел в тупик. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T20:54
2026-10-31T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Конфликт на Украине несет угрозу дальнейшей эскалации и в некоторых отношениях зашел в тупик. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20.Госсекретарь США добавил, что побочные последствия украинского кризиса наблюдаются в Черном море. Рубио также обратил внимание на опасность попадания беспилотников в воздушное пространство стран НАТО в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, подобные инциденты создают дополнительные риски.Вашингтон не считает, что стороны конфликта на Украине находятся на пороге достижения мирного соглашения, заявил госсекретарь США. "Я не думаю, что кто-то здесь утверждает, будто мы стоим на пороге урегулирования (конфликта – ред.) путем переговоров", – сказал Рубио.И сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым возможность встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС. "У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце", – проинформировал госсекретарь США.Рубио отметил, что Вашингтону необходимо поддерживать контакты с Москвой в том числе ради достижения мира на Украине: страны должны вести диалог независимо от разногласий из-за риска эскалации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, украина
В США заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на Украине

В США заявили об угрозе эскалации конфликта на Украине и распространения на другие страны

20:54 31.10.2026
 
© AP Photo Evelyn HocksteinГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© AP Photo Evelyn Hockstein
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Конфликт на Украине несет угрозу дальнейшей эскалации и в некоторых отношениях зашел в тупик. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20.
"Продолжается крайне разрушительный конфликт, который, по всей видимости, в некоторых отношениях зашел в тупик и несет угрозу эскалации и распространения на другие страны", – цитирует Рубио РИА Новости.
Госсекретарь США добавил, что побочные последствия украинского кризиса наблюдаются в Черном море. Рубио также обратил внимание на опасность попадания беспилотников в воздушное пространство стран НАТО в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, подобные инциденты создают дополнительные риски.
Вашингтон не считает, что стороны конфликта на Украине находятся на пороге достижения мирного соглашения, заявил госсекретарь США. "Я не думаю, что кто-то здесь утверждает, будто мы стоим на пороге урегулирования (конфликта – ред.) путем переговоров", – сказал Рубио.
И сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым возможность встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС. "У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце", – проинформировал госсекретарь США.
Рубио отметил, что Вашингтону необходимо поддерживать контакты с Москвой в том числе ради достижения мира на Украине: страны должны вести диалог независимо от разногласий из-за риска эскалации.
"Чтобы мирно закончить войну на Украине, нужно урегулирование путем переговоров… Как можно добиться урегулирования между Россией и Украиной путем переговоров, если у вас нет возможности говорить и с Россией, и с Украиной?" – сказал Рубио журналистам.
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