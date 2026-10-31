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В Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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В Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана
В Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана - РИА Новости Крым, 31.10.2026
В Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана
Экстренное предупреждение объявили в Крыму для Симферополя в связи с туманом. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T07:07
2026-10-31T07:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявили в Крыму для Симферополя в связи с туманом. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.В данных условиях возможны увеличение количества ДТП, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, предупреждают спасатели.Главное управление МЧС России по РК рекомендует соблюдать меры безопасности:- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд необходимо быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, симферополь, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, экстренное предупреждение
В Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за тумана в Симферополе

07:07 31.10.2026 (обновлено: 07:15 31.10.2026)
 
© РИА Новости КрымТуман над Симферополем
Туман над Симферополем - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявили в Крыму для Симферополя в связи с туманом. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

"31 октября в первой половине дня в Симферополе сохранится туман при видимости 200-500 метров", – сказано в сообщении МЧС.

В данных условиях возможны увеличение количества ДТП, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, предупреждают спасатели.
Главное управление МЧС России по РК рекомендует соблюдать меры безопасности:
- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд необходимо быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам:
"112" - единый телефон спасения;
"01 или 101" - с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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Новости КрымаСимферопольКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике КрымЭкстренное предупреждение
 
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