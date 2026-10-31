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В Севастополе закрывают движение на морской линии Радиогорка – Артбухта - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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В Севастополе закрывают движение на морской линии Радиогорка – Артбухта
В Севастополе закрывают движение на морской линии Радиогорка – Артбухта - РИА Новости Крым, 31.10.2026
В Севастополе закрывают движение на морской линии Радиогорка – Артбухта
В Севастополе из-за непогоды останавливают движение морского транспорта на линии Радиогорка – Артбухта. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T15:47
2026-10-31T15:47
новости севастополя
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департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды останавливают движение морского транспорта на линии Радиогорка – Артбухта. Об этом сообщили в дептрансе города.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Утром непогода остановила паром в Севастополе. Также в субботу из-за тумана было объявлено экстренное предупреждение в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
В Севастополе закрывают движение на морской линии Радиогорка – Артбухта

В Севастополе из-за непогоды закрывают движение на морской линии Радиогорка – Артбухта

15:47 31.10.2026
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды останавливают движение морского транспорта на линии Радиогорка – Артбухта. Об этом сообщили в дептрансе города.

"Из-за ухудшения погодных условий линия "Радиогорка – Артбухта" приостанавливает работу с 16:30", – сказано в сообщении.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Утром непогода остановила паром в Севастополе. Также в субботу из-за тумана было объявлено экстренное предупреждение в Симферополе.
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