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В Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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В Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами
В Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами - РИА Новости Крым, 31.10.2026
В Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами
В Крыму в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагаемые зарплаты больше всего увеличились для электрогазосварщиков и сантехников. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T19:28
2026-10-31T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагаемые зарплаты больше всего увеличились для электрогазосварщиков и сантехников. Об этом РИА Новости Крым рассказали эксперты сервиса "Авито Работа".Так, в сентябре текущего года данные специалисты могли рассчитывать в среднем на 103,7 тысячи рублей в месяц, что на 22% больше, чем годом ранее. В обязанности таких специалистов входит монтаж и ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.На втором месте по росту зарплатных предложений оказались сантехники. Работодатели готовы предложить им в среднем 70 тысяч рублей – это на 17% больше по сравнению с сентябрем 2025-го.Следом идут слесари, которые могут рассчитывать на повышение зарплатных предложений в среднем на 11% – до 77,5 тысяч рублей в месяц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В моде возрастные работники и дауншифтинг: что нового на рынке труда в РФ Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму
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авито, работа, трудоустройство
В Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами

В Крыму зарплатное предложение быстрее всего растет у электрогазосварщиков в сфере ЖКХ

19:28 31.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСварщик. Архивное фото
Сварщик. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагаемые зарплаты больше всего увеличились для электрогазосварщиков и сантехников. Об этом РИА Новости Крым рассказали эксперты сервиса "Авито Работа".

"Аналитики "Авито Работы" изучили динамику средних предлагаемых зарплат в сфере жилищно‑коммунального хозяйства и городской инфраструктуры в Крыму. Больше всего зарплатные предложения выросли для электрогазосварщиков – они увеличились на 22%", – сообщили эксперты.

Так, в сентябре текущего года данные специалисты могли рассчитывать в среднем на 103,7 тысячи рублей в месяц, что на 22% больше, чем годом ранее. В обязанности таких специалистов входит монтаж и ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.
На втором месте по росту зарплатных предложений оказались сантехники. Работодатели готовы предложить им в среднем 70 тысяч рублей – это на 17% больше по сравнению с сентябрем 2025-го.
Следом идут слесари, которые могут рассчитывать на повышение зарплатных предложений в среднем на 11% – до 77,5 тысяч рублей в месяц.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАвитоработатрудоустройство
 
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