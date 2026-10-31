https://crimea.ria.ru/20261031/v-krymu-nazvali-professii-v-zhkkh-s-samymi-bystrorastuschim-zarplatami-1160662105.html

В Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами

В Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами - РИА Новости Крым, 31.10.2026

В Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами

В Крыму в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагаемые зарплаты больше всего увеличились для электрогазосварщиков и сантехников. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T19:28

2026-10-31T19:28

2026-10-31T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагаемые зарплаты больше всего увеличились для электрогазосварщиков и сантехников. Об этом РИА Новости Крым рассказали эксперты сервиса "Авито Работа".Так, в сентябре текущего года данные специалисты могли рассчитывать в среднем на 103,7 тысячи рублей в месяц, что на 22% больше, чем годом ранее. В обязанности таких специалистов входит монтаж и ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.На втором месте по росту зарплатных предложений оказались сантехники. Работодатели готовы предложить им в среднем 70 тысяч рублей – это на 17% больше по сравнению с сентябрем 2025-го.Следом идут слесари, которые могут рассчитывать на повышение зарплатных предложений в среднем на 11% – до 77,5 тысяч рублей в месяц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В моде возрастные работники и дауншифтинг: что нового на рынке труда в РФ Ремонт одежды и уроки пения: какие услуги востребованы в Крыму Работа и зарплата – какие профессии востребованы в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авито, работа, трудоустройство