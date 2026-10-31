https://crimea.ria.ru/20261031/v-kieve-budut-otklyuchat-svet-do-18-chasov-v-sutki-1160672264.html

В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки

В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки - РИА Новости Крым, 31.10.2026

В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки

Жители Киева в субботу проведут до 18 часов без света из-за жестких графиков отключения электроэнергии, пишут местные СМИ. РИА Новости Крым, 31.10.2026

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2026-10-31T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Жители Киева в субботу проведут до 18 часов без света из-за жестких графиков отключения электроэнергии, пишут местные СМИ.В Минобороны России в субботу утром сообщили, что российские военные в ночь на субботу, 31 октября, ударили по ТЭЦ-6 в Киеве, которая обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики.23 октября сообщалось, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью украинским СМИ. Он отметил, что от электроэнергии зависят система водоснабжения и работа электротранспорта в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, киев, украина, отключение электроэнергии