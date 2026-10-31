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В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки
В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки - РИА Новости Крым, 31.10.2026
В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки
Жители Киева в субботу проведут до 18 часов без света из-за жестких графиков отключения электроэнергии, пишут местные СМИ. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T12:54
2026-10-31T13:13
новости
киев
украина
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Жители Киева в субботу проведут до 18 часов без света из-за жестких графиков отключения электроэнергии, пишут местные СМИ.В Минобороны России в субботу утром сообщили, что российские военные в ночь на субботу, 31 октября, ударили по ТЭЦ-6 в Киеве, которая обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики.23 октября сообщалось, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью украинским СМИ. Он отметил, что от электроэнергии зависят система водоснабжения и работа электротранспорта в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости, киев, украина, отключение электроэнергии
В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки

В Киева будут отключать свет до 18 часов в сутки в течение субботы

12:54 31.10.2026 (обновлено: 13:13 31.10.2026)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Жители Киева в субботу проведут до 18 часов без света из-за жестких графиков отключения электроэнергии, пишут местные СМИ.
"В Киеве сегодня люди большую часть суток проведут без света. У горожан по графикам не будет света по 15-17,5 часов в сутки", – цитирует сообщение РИА Новости.
В Минобороны России в субботу утром сообщили, что российские военные в ночь на субботу, 31 октября, ударили по ТЭЦ-6 в Киеве, которая обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики.
23 октября сообщалось, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью украинским СМИ. Он отметил, что от электроэнергии зависят система водоснабжения и работа электротранспорта в Киеве. Ранее украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.
Руководство детских садов Киева начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.
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НовостиКиевУкраинаОтключение электроэнергии
 
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