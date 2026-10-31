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В каком возрасте чаще всего женятся крымчане - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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В каком возрасте чаще всего женятся крымчане
В каком возрасте чаще всего женятся крымчане - РИА Новости Крым, 31.10.2026
В каком возрасте чаще всего женятся крымчане
За прошедшую неделю отделы ЗАГС Крыма приняли 237 заявлений о регистрации заключении брака. Об этом гласит статистика министерства юстиции Крыма. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T17:10
2026-10-31T17:10
свадьба
семья
минюст крыма
загс
статистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю отделы ЗАГС Крыма приняли 237 заявлений о регистрации заключении брака. Об этом гласит статистика министерства юстиции Крыма.Для 76% пар брак будет первым, 84% невест изъявляют желание носить в будущем фамилию супруга. Что касается возраста будущих новобрачных, в среднем он оказался в пределах 28-32 лет.Также в департаменте отделов ЗАГС посчитали, что на прошлой недели осеннего периода свадеб средний возраст брачующихся составил 29 лет для девушек и 34 года для мужчин. Среди самых молодых пар были 19-летний жених и 18-летняя невеста, а среди самых возрастных – 79-летний мужчина и 69-летняя женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брачный договор на "Госуслугах": стал доступен новый сервисДемография и семейная политика в РФ – Путин утвердил перечень порученийРоссиян могут обязать составлять брачные контракты перед свадьбой
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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свадьба, семья, минюст крыма, загс, статистика
В каком возрасте чаще всего женятся крымчане

Крымчане чаще всего женятся в возрасте 28-32 года

17:10 31.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбручальные кольца. Архивное фото
Обручальные кольца. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю отделы ЗАГС Крыма приняли 237 заявлений о регистрации заключении брака. Об этом гласит статистика министерства юстиции Крыма.
"Чаще такие документы подавали пары в отдел ЗАГС города Симферополя – 81 заявление, в Симферопольский районный отдел ЗАГС – 22, в Керченский городской отдел ЗАГС – 14, в Алуштинский городской и в Бахчисарайский районный отделы ЗАГС – по 12. Большая часть заявлений подана через портал Госуслуг, меньшая, соответственно, – на личном приеме в отделах ЗАГС", – говорится в сообщении.
Для 76% пар брак будет первым, 84% невест изъявляют желание носить в будущем фамилию супруга. Что касается возраста будущих новобрачных, в среднем он оказался в пределах 28-32 лет.
Также в департаменте отделов ЗАГС посчитали, что на прошлой недели осеннего периода свадеб средний возраст брачующихся составил 29 лет для девушек и 34 года для мужчин. Среди самых молодых пар были 19-летний жених и 18-летняя невеста, а среди самых возрастных – 79-летний мужчина и 69-летняя женщина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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