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В Германии и Франции идут многотысячные протесты - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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В Германии и Франции идут многотысячные протесты
В Германии и Франции идут многотысячные протесты - РИА Новости Крым, 31.10.2026
В Германии и Франции идут многотысячные протесты
Около 320 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях против роста стоимости жизни во Франции, в Париже число манифестантов составило 70 тысяч, пишет РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T21:31
2026-10-31T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Около 320 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях против роста стоимости жизни во Франции, в Париже число манифестантов составило 70 тысяч, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.В стране третью субботу подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К ним присоединились профсоюзы, сторонники движения "желтых жилетов", а также студенты и школьники, недовольные ситуацией в сфере образования.По данным парижской полиции, в столице к демонстрациям присоединились 70 тысяч человек. При этом профсоюзы приводят цифру почти в 500 тысяч манифестантов по всей стране, из которых 200 тысяч в Париже.На прошлые протесты, 17 и 24 октября, по данным властей, вышли 550 тысяч и 410 тысяч человек соответственно.Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Участники акции начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов, предположительно, пустыми бутылками и петардами. Те в ответ начали задерживать отдельных протестующих.Помимо Берлина, аналогичные акции протеста состоялись в субботу более чем в 30 городах Германии. Среди основных требований участников к властям заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в ФРГ обязательной военной службы.В Гамбурге полиция применила перцовый газ против демонстрантов, собравшихся в рамках акций немецкого молодежного движения "Поколение Z решает" (Gen Z regelt). Представитель оргкомитета Gen Z regelt оценила число участников демонстрации в Гамбурге примерно в 6-7 тысяч человек.Полиция Франкфурта-на-Майне задержала участников протестного движения и применила против них водомет, протестующие применяли петарды и иную пиротехнику.Предварительно для участия в молодежных демонстрациях по всей Германии в субботу зарегистрировались в общей сложности более 177 тысяч человек, а самыми многочисленными обещают стать митинги в Кельне и Франкфурте-на-Майне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, франция, германия, протесты, в мире
В Германии и Франции идут многотысячные протесты

Многотысячные протесты охватили Германию и Францию

21:31 31.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Около 320 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях против роста стоимости жизни во Франции, в Париже число манифестантов составило 70 тысяч, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"Министерство внутренних дел сообщило, что 320 тысяч человек вышли на акции во Франции", – говорится в сообщении.
В стране третью субботу подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К ним присоединились профсоюзы, сторонники движения "желтых жилетов", а также студенты и школьники, недовольные ситуацией в сфере образования.
По данным парижской полиции, в столице к демонстрациям присоединились 70 тысяч человек. При этом профсоюзы приводят цифру почти в 500 тысяч манифестантов по всей стране, из которых 200 тысяч в Париже.
На прошлые протесты, 17 и 24 октября, по данным властей, вышли 550 тысяч и 410 тысяч человек соответственно.
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.
Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Тем временем в Германии участники объединенного митинга левых и пропалестинских активистов продолжают шествие по улицам Берлина, по пути к основной колонне присоединилась еще одна группа протестующих, после чего шествие растянулось на многие сотни метров, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов, предположительно, пустыми бутылками и петардами. Те в ответ начали задерживать отдельных протестующих.
Помимо Берлина, аналогичные акции протеста состоялись в субботу более чем в 30 городах Германии. Среди основных требований участников к властям заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в ФРГ обязательной военной службы.
В Гамбурге полиция применила перцовый газ против демонстрантов, собравшихся в рамках акций немецкого молодежного движения "Поколение Z решает" (Gen Z regelt). Представитель оргкомитета Gen Z regelt оценила число участников демонстрации в Гамбурге примерно в 6-7 тысяч человек.
Полиция Франкфурта-на-Майне задержала участников протестного движения и применила против них водомет, протестующие применяли петарды и иную пиротехнику.
Предварительно для участия в молодежных демонстрациях по всей Германии в субботу зарегистрировались в общей сложности более 177 тысяч человек, а самыми многочисленными обещают стать митинги в Кельне и Франкфурте-на-Майне.
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