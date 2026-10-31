https://crimea.ria.ru/20261031/samoe-sinee-v-mire--interesnye-fakty-v-den-chernogo-morya-1141474466.html

Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря

Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря

Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T13:55

2026-10-31T13:55

2026-10-31T13:55

инфографика

черное море

природа

праздники и памятные даты

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового океана. Черное море имеет максимальную глубину до 2210 метров и площадь до 432 квадратных километров, является домом для 270 видов водорослей и 2,5 тысяч видов морских животных.Международный день Черного моря отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда Россия и еще пять причерноморских стран подписали Стратегический план действий по его реабилитации и защите. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник, по случаю которого РИА Новости Крым предлагает инфографику с самыми интересными черноморскими фактами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, природа, праздники и памятные даты, экология, инфографика