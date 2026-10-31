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Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Инфографика
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Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T13:55
2026-10-31T13:55
инфографика
черное море
природа
праздники и памятные даты
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового океана. Черное море имеет максимальную глубину до 2210 метров и площадь до 432 квадратных километров, является домом для 270 видов водорослей и 2,5 тысяч видов морских животных.Международный день Черного моря отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда Россия и еще пять причерноморских стран подписали Стратегический план действий по его реабилитации и защите. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник, по случаю которого РИА Новости Крым предлагает инфографику с самыми интересными черноморскими фактами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, природа, праздники и памятные даты, экология, инфографика
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря

К Международному Дню Черного моря – инфографика РИА Новости Крым

13:55 31.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового океана. Черное море имеет максимальную глубину до 2210 метров и площадь до 432 квадратных километров, является домом для 270 видов водорослей и 2,5 тысяч видов морских животных.
Международный день Черного моря отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда Россия и еще пять причерноморских стран подписали Стратегический план действий по его реабилитации и защите. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник, по случаю которого РИА Новости Крым предлагает инфографику с самыми интересными черноморскими фактами.
Международный день Черного моряМеждународный день Черного моря
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