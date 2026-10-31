https://crimea.ria.ru/20261031/rossiya-gotovitsya-k-rasprostraneniyu-novogo-shtamma-koronavirusa-iz-evropy-1160671171.html

Россия готовится к распространению нового штамма коронавируса из Европы

Россия готовится к распространению нового штамма коронавируса из Европы - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Россия готовится к распространению нового штамма коронавируса из Европы

Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T21:52

2026-10-31T21:52

2026-10-31T21:52

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В ВОЗ отметили, что на текущий момент нет опубликованных клинических данных, указывающих, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.Ранее СМИ сообщали о циркулирующем в Европе и США штамме коронавируса PJ.2.1. Эксперты предупредили: вирус в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране, но пока не идентифицирован. Уточняется, что штамм приобрел значительно более высокую способность проникать в клетки человека по сравнению с предшественниками и быстро накапливает новые мутации, позволяющие ему эффективнее уходить от иммунного ответа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, новости, россия, воз, здравоохранение в россии