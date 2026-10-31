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Россия готовится к распространению нового штамма коронавируса из Европы - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Россия готовится к распространению нового штамма коронавируса из Европы
Россия готовится к распространению нового штамма коронавируса из Европы - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Россия готовится к распространению нового штамма коронавируса из Европы
Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T21:52
2026-10-31T21:52
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В ВОЗ отметили, что на текущий момент нет опубликованных клинических данных, указывающих, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.Ранее СМИ сообщали о циркулирующем в Европе и США штамме коронавируса PJ.2.1. Эксперты предупредили: вирус в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране, но пока не идентифицирован. Уточняется, что штамм приобрел значительно более высокую способность проникать в клетки человека по сравнению с предшественниками и быстро накапливает новые мутации, позволяющие ему эффективнее уходить от иммунного ответа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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коронавирус, новости, россия, воз, здравоохранение в россии
Россия готовится к распространению нового штамма коронавируса из Европы

О новом штамме коронавируса предупреждают во Всемирной организации здравоохранения

21:52 31.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает", – сказано в сообщении.
В ВОЗ отметили, что на текущий момент нет опубликованных клинических данных, указывающих, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.
Ранее СМИ сообщали о циркулирующем в Европе и США штамме коронавируса PJ.2.1. Эксперты предупредили: вирус в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране, но пока не идентифицирован. Уточняется, что штамм приобрел значительно более высокую способность проникать в клетки человека по сравнению с предшественниками и быстро накапливает новые мутации, позволяющие ему эффективнее уходить от иммунного ответа.
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