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Протесты в Польше продолжаются: главное к этому часу - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Протесты в Польше продолжаются: главное к этому часу
Протесты в Польше продолжаются: главное к этому часу - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Протесты в Польше продолжаются: главное к этому часу
Вице-спикер сейма Польши Шимон Холовня призвал президента Кароля Навроцкого и премьера страны Дональда Туска сесть за стол переговоров. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T18:56
2026-10-31T18:56
новости
польша
протесты
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Вице-спикер сейма Польши Шимон Холовня призвал президента Кароля Навроцкого и премьера страны Дональда Туска сесть за стол переговоров.По его словам, продолжающийся конституционный кризис будет стоить Польше не только потери имиджа, но и миллионов евро ежедневно.Холовня уверен, о чем он заявил СМИ, что Конституционный суд Польши нужно или ликвидировать, или переформатировать."По моему ощущению, Конституционный суд в нынешнем виде спасти невозможно. Этот Конституционный суд должен быть либо ликвидирован, либо перестроен совершенно иным образом. Возможно, для этого понадобятся посредники разного рода: возможно, авторитетные лица, люди доброй воли, которые могли бы попытаться решить такую задачу", – сказал Холовня журналистам.При этом исполняющая обязанности председателя Конституционного суда Анна Корвин-Петровская заявила, что президент страны вопреки бытующему мнению не является гарантом конституции."Я знаю, что в медиапространстве уже много лет укоренилась такая поговорка, будто президент является стражем конституции. Но конституция об этом не говорит. Единственным стражем конституции является Конституционный суд, который наделен полномочиями осуществлять контроль правовых норм", – сказала Корвин-Петровская.Политический кризис вокруг Конституционного суда Польши, ряд членов которого были назначены при прежнем правительстве, обострился после того, как нынешние власти страны во главе с премьером Дональдом Тускоом попытались отстранить от исполнения обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности, чтобы затем привлечь к уголовной ответственности за якобы препятствование правосудию.В пятницу на сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей Свенчковским и Соханьским. По сообщениям СМИ, это решение приняла Анна Корвин-Петровская, которая принимает руководство судом. Вместе с тем на официальной странице Конституционного суда в соцсети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения, там подчеркивалось, что Свенчковский по-прежнему председатель суда, а у Корвин-Петровской таких полномочий нет.Протестующие в пятницу окружили здание суда, были единичные попытки прорваться через заграждения, Корвин-Петровская заявила об угрозе жизни судей, полиция провела задержания. Навроцкий прервал заграничный визит и вернулся в Варшаву. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего государственного переворота.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, польша, протесты, в мире
Протесты в Польше продолжаются: главное к этому часу

На фоне протестов в Польше президента и премьер-министра просят сесть за стол переговоров

18:56 31.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Вице-спикер сейма Польши Шимон Холовня призвал президента Кароля Навроцкого и премьера страны Дональда Туска сесть за стол переговоров.

"Два электората не способны по этому вопросу договориться, а они – лидеры, наделенные наибольшим общественным доверием, самым сильным мандатом. И в связи с этим сегодня ради блага всех нас они должны начать деэскалацию ситуации, иметь волю сесть за такой разговор, а потом уже можно обсуждать детали", – сказал Холовня журналистам, пишет РИА Новости.

По его словам, продолжающийся конституционный кризис будет стоить Польше не только потери имиджа, но и миллионов евро ежедневно.
Холовня уверен, о чем он заявил СМИ, что Конституционный суд Польши нужно или ликвидировать, или переформатировать.
"По моему ощущению, Конституционный суд в нынешнем виде спасти невозможно. Этот Конституционный суд должен быть либо ликвидирован, либо перестроен совершенно иным образом. Возможно, для этого понадобятся посредники разного рода: возможно, авторитетные лица, люди доброй воли, которые могли бы попытаться решить такую задачу", – сказал Холовня журналистам.
При этом исполняющая обязанности председателя Конституционного суда Анна Корвин-Петровская заявила, что президент страны вопреки бытующему мнению не является гарантом конституции.
"Я знаю, что в медиапространстве уже много лет укоренилась такая поговорка, будто президент является стражем конституции. Но конституция об этом не говорит. Единственным стражем конституции является Конституционный суд, который наделен полномочиями осуществлять контроль правовых норм", – сказала Корвин-Петровская.
Также стало известно, что сегодня в 22:00 по московскому времени премьер-министр Польши Дональд Туск обратится с речью к нации. Об этом проинформировала сообщила канцелярия главы правительства. "В 20.00 (22.00 мск) премьер-министр Дональд Туск выступит с речью", – сообщается на официальной странице канцелярии в социальной сети Х.
Политический кризис вокруг Конституционного суда Польши, ряд членов которого были назначены при прежнем правительстве, обострился после того, как нынешние власти страны во главе с премьером Дональдом Тускоом попытались отстранить от исполнения обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности, чтобы затем привлечь к уголовной ответственности за якобы препятствование правосудию.
В пятницу на сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей Свенчковским и Соханьским. По сообщениям СМИ, это решение приняла Анна Корвин-Петровская, которая принимает руководство судом. Вместе с тем на официальной странице Конституционного суда в соцсети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения, там подчеркивалось, что Свенчковский по-прежнему председатель суда, а у Корвин-Петровской таких полномочий нет.
Протестующие в пятницу окружили здание суда, были единичные попытки прорваться через заграждения, Корвин-Петровская заявила об угрозе жизни судей, полиция провела задержания. Навроцкий прервал заграничный визит и вернулся в Варшаву. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего государственного переворота.
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