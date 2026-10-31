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Протесты в Польше: президент созвал срочное совещание всех политических сил - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Протесты в Польше: президент созвал срочное совещание всех политических сил
Протесты в Польше: президент созвал срочное совещание всех политических сил - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Протесты в Польше: президент созвал срочное совещание всех политических сил
Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения ситуации в Конституционном суде (КС), говорится в... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T07:56
2026-10-31T07:56
новости
польша
протесты
кароль навроцкий
дональд туск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения ситуации в Конституционном суде (КС), говорится в обращении главы государства, зачитанном протестующим у здания КС.При этом Навроцкий призвал силовиков покинуть территорию КС и назвал стражей порядка "силами принуждения", направленными правительством.Накануне в Польше полицейские по распоряжению премьер-министра Дональда Туска вторглись в здание Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) страны под предлогом защиты судей. Вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в стране происходит попытка госпереворота.Ситуация возникла на фоне конфликта вокруг руководства Конституционного трибунала. На сайте суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем суда Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, польша, протесты, кароль навроцкий, дональд туск, видео
Протесты в Польше: президент созвал срочное совещание всех политических сил

В Польше на фоне протестов президент созвал срочное совещание всех политических сил

07:56 31.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения ситуации в Конституционном суде (КС), говорится в обращении главы государства, зачитанном протестующим у здания КС.
"Я созываю срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев с целью возвращения конституционного порядка", – цитирует сообщение РИА Новости.
При этом Навроцкий призвал силовиков покинуть территорию КС и назвал стражей порядка "силами принуждения", направленными правительством.
Накануне в Польше полицейские по распоряжению премьер-министра Дональда Туска вторглись в здание Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) страны под предлогом защиты судей. Вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в стране происходит попытка госпереворота.
Ситуация возникла на фоне конфликта вокруг руководства Конституционного трибунала. На сайте суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем суда Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским.
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НовостиПольшаПротестыКароль НавроцкийДональд Туск
 
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