https://crimea.ria.ru/20261031/protesty-v-polshe-prezident-sozval-srochnoe-soveschanie-vsekh-politicheskikh-sil-1160667170.html

Протесты в Польше: президент созвал срочное совещание всех политических сил

Протесты в Польше: президент созвал срочное совещание всех политических сил - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Протесты в Польше: президент созвал срочное совещание всех политических сил

Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения ситуации в Конституционном суде (КС), говорится в... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T07:56

2026-10-31T07:56

2026-10-31T07:56

новости

польша

протесты

кароль навроцкий

дональд туск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения ситуации в Конституционном суде (КС), говорится в обращении главы государства, зачитанном протестующим у здания КС.При этом Навроцкий призвал силовиков покинуть территорию КС и назвал стражей порядка "силами принуждения", направленными правительством.Накануне в Польше полицейские по распоряжению премьер-министра Дональда Туска вторглись в здание Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) страны под предлогом защиты судей. Вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в стране происходит попытка госпереворота.Ситуация возникла на фоне конфликта вокруг руководства Конституционного трибунала. На сайте суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем суда Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

польша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, польша, протесты, кароль навроцкий, дональд туск, видео