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Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива
Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива
Правительство России продлило запрет на экспорт дизтоплива его производителями до конца января 2027 года, сообщил кабмин. Как пояснили в кабинете министров,... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T14:10
2026-10-31T14:10
2026-10-31T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Правительство России продлило запрет на экспорт дизтоплива его производителями до конца января 2027 года, сообщил кабмин. Как пояснили в кабинете министров, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.Накануне вице-премьер страны Александр Новак заявил, что вместе с продлением общего запрета на экспорт дизтоплива готовятся исключения для отдельных поставщиков для поставок на мировой рынок. Они были сделаны в октябре и планируются в ноябре. По словам Новака, поставки дизельного топлива из России на мировые рынки в ноябре составят 2,15 миллиона тонн против 510 тысяч тонн в октябре.В начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей – по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не рой другому яму: Путин назвал последствия отказа от российского газаЭкспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявлениеСитуация на топливном рынке России стабилизируется – кабмин
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новости, топливо, дизельное топливо, транспорт, правительство россии
Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива
Дизтопливо из России нельзя будет экспортировать до конца 2027 года
14:10 31.10.2026 (обновлено: 14:31 31.10.2026)