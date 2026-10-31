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Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство России продлило запрет на экспорт дизтоплива его производителями до конца января 2027 года, сообщил кабмин. Как пояснили в кабинете министров,... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T14:10

2026-10-31T14:10

2026-10-31T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Правительство России продлило запрет на экспорт дизтоплива его производителями до конца января 2027 года, сообщил кабмин. Как пояснили в кабинете министров, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.Накануне вице-премьер страны Александр Новак заявил, что вместе с продлением общего запрета на экспорт дизтоплива готовятся исключения для отдельных поставщиков для поставок на мировой рынок. Они были сделаны в октябре и планируются в ноябре. По словам Новака, поставки дизельного топлива из России на мировые рынки в ноябре составят 2,15 миллиона тонн против 510 тысяч тонн в октябре.В начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей – по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не рой другому яму: Путин назвал последствия отказа от российского газаЭкспорт дизеля и импорт бензина в России – Новак сделал заявлениеСитуация на топливном рынке России стабилизируется – кабмин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, топливо, дизельное топливо, транспорт, правительство россии