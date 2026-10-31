https://crimea.ria.ru/20261031/pomosch-zhitelyam-aleshek-v-krymu-i-informatsiya-o-terakte-v-moskve-glavnoe-za-den-1160680025.html

Помощь жителям Алешек в Крыму и информация о теракте в Москве: главное за день

Помощь жителям Алешек в Крыму и информация о теракте в Москве: главное за день - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Помощь жителям Алешек в Крыму и информация о теракте в Москве: главное за день

Помощь эвакуированным жителям Алешек в Крыму. Информация от США о подготовке теракта в Москве. Польшу охватывают протесты и политический кризис. В Киеве нет... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T22:30

2026-10-31T22:30

2026-10-31T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Помощь эвакуированным жителям Алешек в Крыму. Информация от США о подготовке теракта в Москве. Польшу охватывают протесты и политический кризис. В Киеве нет света по 18 часов. Правительство России продлило запрет на экспорт дизтоплива до конца января. Планета Земля проходит через возмущенную область космического пространства.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Людям и животным из Алешек помогают в КрымуЖителям Алешек Херсонской области, которые находятся в пункте временного размещения в Симферополе, оказана медицинская и психологическая помощь, несколько человек были госпитализированы.Как сообщили РИА Новости в администрации пункта временного размещения, первая ночь здесь прошла спокойно. Для всех, кто здесь размещен, подготовлено питание. В ПВР создали все условия, чтобы жители Алешек, в том числе семьи с детьми, чувствовали себя комфортно.Те, кто захотели уехать на Украину, вылетели на военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России в Гомель, сообщили в Минобороны РФ.Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий.Большую помощь в организации и осуществлении гуманитарной миссии оказало в том числе и руководство Республики Крым. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.Информация о подготовке теракта в МосквеФСБ получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве. "Проводится соответствующая работа", – заявили в ведомстве. Отмечается, что данные поступили по партнерским каналам.Сегодня на сайте посольства США в России появилось предупреждение об угрозе происшествия в музее-заповеднике "Царицыно", которое, как утверждается, может повлечь массовые жертвы.Политический кризис в ПольшеПрезидент Польши Кароль Навроцкий созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения ситуации в Конституционном суде (КС). При этом Навроцкий призвал силовиков покинуть территорию КС и назвал стражей порядка "силами принуждения", направленными правительством.Вице-спикер сейма Польши Шимон Холовня призвал президента Кароля Навроцкого и премьера страны Дональда Туска сесть за стол переговоров.Накануне в Польше полицейские по распоряжению премьер-министра Дональда Туска вторглись в здание Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) страны под предлогом защиты судей. Вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в стране происходит попытка госпереворота.Запрет на экспорт дизтоплива из РоссииПравительство России продлило запрет на экспорт дизтоплива его производителями до конца января 2027 года, сообщил кабмин. Как пояснили в кабинете министров, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.Накануне вице-премьер страны Александр Новак заявил, что вместе с продлением общего запрета на экспорт дизтоплива готовятся исключения для отдельных поставщиков для поставок на мировой рынок. Они были сделаны в октябре и планируются в ноябре. По словам Новака, поставки дизельного топлива из России на мировые рынки в ноябре составят 2,15 миллиона тонн против 510 тысяч тонн в октябре.Столица Украины осталась без светаНекоторые районы Киева остались в субботу без света в течение порядка 18 часов из-за жестких графиков отключения электроэнергии.В Минобороны России в субботу утром сообщили, что российские военные в ночь на субботу, 31 октября, ударили по ТЭЦ-6 в Киеве, которая обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики.Земля в огненном потоке из корональной дырыПланета Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры. Судя по поступающим данным, планета в данный момент проходит через возмущенную область космического пространства, регистрируется рост параметров солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Особенно сильно выросла температура плазмы в окрестностях Земли – примерно от 30 до 200 тысяч градусов. Сегодня ночью ожидалось вхождение в поток плазмы из корональной дыры", – рассказали ученые.Фактор космической погоды может присутствовать еще 2–3 суток, предупредили в Лаборатории. При этом земное магнитное поле пока среагировало слабее ожиданий. Сохраняется прогноз на умеренные геомагнитные возмущения в субботу и воскресенье, но бурь в прогнозе уже нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261031/vstrecha-zelenskogo-i-erdogana-v-stambule--o-chem-govorili-1160681592.html

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https://crimea.ria.ru/20261031/deystvuyuschiy-poryadok-dvizheniya-poezdov-tavriya-v-krym-prodlili-do-9-noyabrya-1160669286.html

https://crimea.ria.ru/20261031/v-krymu-nazvali-professii-v-zhkkh-s-samymi-bystrorastuschim-zarplatami-1160662105.html

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