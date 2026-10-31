https://crimea.ria.ru/20261031/pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-oktyabrya-1160648993.html

Погода в Крыму в последний день октября

Погода в Крыму в последний день октября - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Погода в Крыму в последний день октября

В субботу в Крыму зона атмосферного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове. Местами дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T00:01

2026-10-31T00:01

2026-10-31T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму зона атмосферного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове. Местами дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Местами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +13...15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов ночью, а днем поднимутся до +14...+17.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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