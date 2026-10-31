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Погода в Крыму в последний день октября - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Погода в Крыму в последний день октября
Погода в Крыму в последний день октября - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Погода в Крыму в последний день октября
В субботу в Крыму зона атмосферного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове. Местами дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму зона атмосферного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове. Местами дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Местами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +13...15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов ночью, а днем поднимутся до +14...+17.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Погода в Крыму в последний день октября

Погода в Крыму в субботу

00:01 31.10.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму зона атмосферного холодного фронта продолжит формировать погоду на полуострове. Местами дожди, ночью и утром туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +13…17; в горах ночью и днем +4…9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Местами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +13...15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов ночью, а днем поднимутся до +14...+17.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаСимферопольКрымский гидрометцентрСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
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