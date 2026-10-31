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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Российская армия продолжает успешное проведение специальной военной операции, занимая выгодные рубежи, улучшая положение по переднему краю и продвигаясь в... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T13:30
2026-10-31T13:30
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает успешное проведение специальной военной операции, занимая выгодные рубежи, улучшая положение по переднему краю и продвигаясь в глубину обороны противника.Как сообщают в минобороны России, подразделениями группировки войск "Север" в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений механизированной и мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дуванка, Великие Проходы, Цуповка, Мартовое и Великий Бурлук Харьковской области. А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица, Осоевка, Гнилица Сумской области и города Сумы. Противник потерял более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Там потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих. Из строя выведена боевая бронированная машина, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Василевская Пустошь, Семеновка и Николаевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и самоходное артиллерийское орудие.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Шиловка, Андреевка, Роганское, Староварваровка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Сергеевка, Барвиновка, Василевское, Терсянка и Вольнянка Запорожской области. Там ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области, где были уничтожены до 20 военнослужащих и пять автомобилей.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 604 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО – в зоне боев за сутки ВСУ потеряли 340 единиц техники и более 1200 боевиков

13:30 31.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Российская армия продолжает успешное проведение специальной военной операции, занимая выгодные рубежи, улучшая положение по переднему краю и продвигаясь в глубину обороны противника.
Как сообщают в минобороны России, подразделениями группировки войск "Север" в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений механизированной и мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дуванка, Великие Проходы, Цуповка, Мартовое и Великий Бурлук Харьковской области. А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица, Осоевка, Гнилица Сумской области и города Сумы. Противник потерял более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Там потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих. Из строя выведена боевая бронированная машина, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Василевская Пустошь, Семеновка и Николаевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и самоходное артиллерийское орудие.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Шиловка, Андреевка, Роганское, Староварваровка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Сергеевка, Барвиновка, Василевское, Терсянка и Вольнянка Запорожской области. Там ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области, где были уничтожены до 20 военнослужащих и пять автомобилей.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 604 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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