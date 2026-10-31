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Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября
Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября
В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно. По информации Главного управления МЧС России по РК, опасность беспилотной атаки на полуостров объявили около часа... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T08:55
2026-10-31T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно. По информации Главного управления МЧС России по РК, опасность беспилотной атаки на полуостров объявили около часа ночи и сняли угрозу удара с воздуха уже через полчаса. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. На всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. В Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана, а в Севастополе остановлено движение парома из-за плохой погоды. Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, но на выезде с полуострова с утра выросла очередь.По информации "Крымэнерго", из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.В первой половине дня в Симферополе сохранится туман при видимости 200-500 метров, в Севастополе из-за непогоды остановили движение парома. Досмотра на выезде с полуострова перед Крымским мостом ожидали 100 автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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5
4.7
96
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, новости
Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября

Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября

08:55 31.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВиды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе
Виды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно. По информации Главного управления МЧС России по РК, опасность беспилотной атаки на полуостров объявили около часа ночи и сняли угрозу удара с воздуха уже через полчаса. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. На всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. В Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана, а в Севастополе остановлено движение парома из-за плохой погоды. Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, но на выезде с полуострова с утра выросла очередь.
По информации "Крымэнерго", из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.
В первой половине дня в Симферополе сохранится туман при видимости 200-500 метров, в Севастополе из-за непогоды остановили движение парома. Досмотра на выезде с полуострова перед Крымским мостом ожидали 100 автомобилей.
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Заголовок открываемого материала
09:03433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
08:55Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября
08:28Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова
08:18Непогода остановила паром в Севастополе
08:07ВС России ударили по ТЭЦ-6 в Киеве и промзоне и складам в Харькове
07:56Протесты в Польше: президент созвал срочное совещание всех политических сил
07:36Где заправиться в Крыму 31 октября
07:07В Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана
00:01Погода в Крыму в последний день октября
00:00Какой сегодня праздник: 31 октября
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