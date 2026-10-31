https://crimea.ria.ru/20261031/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-31-oktyabrya-1160667494.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября

Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября

В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно. По информации Главного управления МЧС России по РК, опасность беспилотной атаки на полуостров объявили около часа... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T08:55

2026-10-31T08:55

2026-10-31T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь прошла спокойно. По информации Главного управления МЧС России по РК, опасность беспилотной атаки на полуостров объявили около часа ночи и сняли угрозу удара с воздуха уже через полчаса. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. На всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. В Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана, а в Севастополе остановлено движение парома из-за плохой погоды. Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, но на выезде с полуострова с утра выросла очередь.По информации "Крымэнерго", из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.В первой половине дня в Симферополе сохранится туман при видимости 200-500 метров, в Севастополе из-за непогоды остановили движение парома. Досмотра на выезде с полуострова перед Крымским мостом ожидали 100 автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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