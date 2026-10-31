https://crimea.ria.ru/20261031/nepogoda-ostanovila-parom-v-sevastopole-1160667736.html

Непогода остановила паром в Севастополе

Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Непогода остановила паром в Севастополе

В субботу, 31 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение парома. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T08:18

2026-10-31T08:18

2026-10-31T08:18

севастополь

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В субботу, 31 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение парома. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем канале в МАКС.Ранее в субботу из-за тумана было объявлено экстренное предупреждение в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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