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Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Непогода остановила паром в Севастополе
В субботу, 31 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение парома. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T08:18
2026-10-31T08:18
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В субботу, 31 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение парома. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем канале в МАКС.Ранее в субботу из-за тумана было объявлено экстренное предупреждение в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
Непогода остановила паром в Севастополе

Непогода остановила движение парома в Севастополе

08:18 31.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В субботу, 31 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение парома. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем канале в МАКС.
"Паром приостанавливает работу с 08:30 из-за ухудшения погодных условий", – говорится в сообщении.
Ранее в субботу из-за тумана было объявлено экстренное предупреждение в Симферополе.
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