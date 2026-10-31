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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Непогода остановила паром в Севастополе
В субботу, 31 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение парома. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T08:18
2026-10-31T08:18
2026-10-31T08:18
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В субботу, 31 октября, в Севастополе из-за непогоды приостановили движение парома. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем канале в МАКС.Ранее в субботу из-за тумана было объявлено экстренное предупреждение в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила движение парома в Севастополе