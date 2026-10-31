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Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара
Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара
Профессия шеф-повара в последние годы становится все популярнее и требует от специалиста не только кулинарных навыков, но и медийности, физической выносливости... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T16:48
2026-10-31T16:48
еда
крым
ресторан
"прорест"
роман лужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Профессия шеф-повара в последние годы становится все популярнее и требует от специалиста не только кулинарных навыков, но и медийности, физической выносливости и умения общаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель проекта "ПРОРЕСТ" Роман Лужный.По словам Лужного, работа на кухне – это большой труд, требующий серьезной физической подготовки: например, летом, когда на улице до +40 градусов, на кухне может быть +60."У шефа нет праздников, потому что все праздники он на работе – готовит. У него нет субботы и воскресенья, когда можно провести время с семьей, потому что это самые рабочие дни. И 8 Марта он на работе, и 23 февраля он на работе", – добавил собеседник.Также он отметил, что в Крыму растет популярность локальной гастрономии, а также уровень специалистов."Многие на уровне, но уровень нужно постоянно подтягивать. Останавливаться нельзя. &lt;…&gt; Мы идем правильным путем. Я верю в наш регион и верю, что Крым станет лучшим гастрономическо-туристическим направлением в России", – подытожил эксперт.Ранее сообщалось, что студентов крымских колледжей приглашают поучаствовать в проекте "ПРОРЕСТ".В Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономии.Первый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – экспертМодная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыромГастрономическая карта Крыма: для чего и для кого - ресторатор
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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еда, крым, ресторан, "прорест", роман лужный
Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара

Современный шеф-повар должен не только уметь готовить

16:48 31.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Профессия шеф-повара в последние годы становится все популярнее и требует от специалиста не только кулинарных навыков, но и медийности, физической выносливости и умения общаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель проекта "ПРОРЕСТ" Роман Лужный.
"Шеф это точка притяжения. Да, и ранее шеф был фигурой номер один в ресторане. Но теперь шеф должен не просто готовить, он должен быть медийным, у него должна быть правильно поставлена речь. Сейчас недостаточно просто вкусно готовить – нужно обязательно медиасопровождение, соцсети", – сказал спикер.
По словам Лужного, работа на кухне – это большой труд, требующий серьезной физической подготовки: например, летом, когда на улице до +40 градусов, на кухне может быть +60.
"У шефа нет праздников, потому что все праздники он на работе – готовит. У него нет субботы и воскресенья, когда можно провести время с семьей, потому что это самые рабочие дни. И 8 Марта он на работе, и 23 февраля он на работе", – добавил собеседник.
Также он отметил, что в Крыму растет популярность локальной гастрономии, а также уровень специалистов.
"Многие на уровне, но уровень нужно постоянно подтягивать. Останавливаться нельзя. <…> Мы идем правильным путем. Я верю в наш регион и верю, что Крым станет лучшим гастрономическо-туристическим направлением в России", – подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что студентов крымских колледжей приглашают поучаствовать в проекте "ПРОРЕСТ".
В Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономии.
Первый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЕдаКрымРесторан"ПРОРЕСТ"Роман Лужный
 
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