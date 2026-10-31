https://crimea.ria.ru/20261031/ne-tolko-gotovit-kak-izmenilis-trebovaniya-k-professii-shef-povara-1160565141.html

Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара

Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара

Профессия шеф-повара в последние годы становится все популярнее и требует от специалиста не только кулинарных навыков, но и медийности, физической выносливости... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T16:48

2026-10-31T16:48

2026-10-31T16:48

еда

крым

ресторан

"прорест"

роман лужный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Профессия шеф-повара в последние годы становится все популярнее и требует от специалиста не только кулинарных навыков, но и медийности, физической выносливости и умения общаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель проекта "ПРОРЕСТ" Роман Лужный.По словам Лужного, работа на кухне – это большой труд, требующий серьезной физической подготовки: например, летом, когда на улице до +40 градусов, на кухне может быть +60."У шефа нет праздников, потому что все праздники он на работе – готовит. У него нет субботы и воскресенья, когда можно провести время с семьей, потому что это самые рабочие дни. И 8 Марта он на работе, и 23 февраля он на работе", – добавил собеседник.Также он отметил, что в Крыму растет популярность локальной гастрономии, а также уровень специалистов."Многие на уровне, но уровень нужно постоянно подтягивать. Останавливаться нельзя. <…> Мы идем правильным путем. Я верю в наш регион и верю, что Крым станет лучшим гастрономическо-туристическим направлением в России", – подытожил эксперт.Ранее сообщалось, что студентов крымских колледжей приглашают поучаствовать в проекте "ПРОРЕСТ".В Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономии.Первый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – экспертМодная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыромГастрономическая карта Крыма: для чего и для кого - ресторатор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда, крым, ресторан, "прорест", роман лужный