https://crimea.ria.ru/20261031/meteorologi-zhdut-pik-el-nino-s-noyabrya--chto-budet-s-pogodoy-1160671069.html

Метеорологи ждут пик Эль-Ниньо с ноября – что будет с погодой

Метеорологи ждут пик Эль-Ниньо с ноября – что будет с погодой - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Метеорологи ждут пик Эль-Ниньо с ноября – что будет с погодой

Пиковая фаза природного феномена Эль-Ниньо, способного влиять на погодные катаклизмы во всем мире, придется на период с ноября 2026 по январь 2027 года. По... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T20:32

2026-10-31T20:32

2026-10-31T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Пиковая фаза природного феномена Эль-Ниньо, способного влиять на погодные катаклизмы во всем мире, придется на период с ноября 2026 по январь 2027 года. По оценкам Всемирной метеорологической организации (ВМО), максимум интенсивности явления ожидается в декабре.Как сообщает портал "Моя планета", некоторые климатические модели показывают, что средняя температура поверхности воды в контрольной экваториальной области Тихого океана может превышать климатическую норму почти на 4 градуса по Цельсию.По данным NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований – ред.), текущее Эль-Ниньо с вероятностью 97% продержится до весны 2027 года, при этом его климатические последствия могут ощущаться и в последующие месяцы.Для России влияние этого океанического явления носит опосредованный характер, ближе всего к зоне воздействия оказывается Дальний Восток, но формирующиеся над ним воздушные массы провоцируют активный вынос сухого арктического воздуха, принося на Чукотку и Камчатку аномальные морозы.В июне 2026 года международные метеорологические службы официально заявили о наступлении Эль-Ниньо – природного феномена, который может влиять на погоду во всем мире. Океаническая аномалия развивается с невероятной скоростью: если изначально поверхностные воды Тихого океана прогрелись всего на 0,5°C выше нормы, то уже к концу лета показатель превысил 2°C. К началу осени приэкваториальная зона разогрелась на рекордные 3°C выше нормальных значений, а глубинные слои океана в отдельных участках превысили норму на 8-10°C.Климатологи объясняют, что это чревато исключительными засухой и жарой в одних районах, тропическими ливнями и наводнениями – в других. В этом году следствием океанического нагрева уже стали погодные аномалии в различных уголках планеты.Засушливая пустыня Атакама покрылась пышным цветом из-за аномальных проливных дождей, а на Восточную Азию один за другим обрушиваются разрушительные тихоокеанские тайфуны. В то же время на западе Мексики в сентябре свирепствовал ураган "Поло", стремительно набравший пятую категорию и устремившийся к побережью Калифорнии.При этом в Северной Атлантике наблюдается аномальное затишье – впервые за 112 лет к концу сентября там не сформировалось ни одного урагана. Тропическая Индонезия, окруженная влажными лесами, охвачена сильнейшей засухой и масштабными лесными пожарами, тогда как знойные пустыни Саудовской Аравии заливают аномальные ливни. В бассейне Амазонки экологи готовятся к пересыханию великой реки и ее основных притоков.ВМО предупреждает, что комбинация этого мощного феномена и глобального потепления сделает следующий год самым жарким за всю историю наблюдений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261005/kak-el-nino-povliyaet-na-pogodu-zimoy-v-krymu-1159743827.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эль-ниньо, климат, погода, новости