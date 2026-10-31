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Медведь остановил ж/д перевозки на японском Хоккайдо

Медведь остановил ж/д перевозки на японском Хоккайдо - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Медведь остановил ж/д перевозки на японском Хоккайдо

Медведь устроил в Японии аварию на железной дороге. Один из вагонов пассажирского поезда сошел с рельсов, пассажирам пришлось провести ночь в остановившемся... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T16:31

2026-10-31T16:31

2026-10-31T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Медведь устроил в Японии аварию на железной дороге. Один из вагонов пассажирского поезда сошел с рельсов, пассажирам пришлось провести ночь в остановившемся поезде.Об инциденте на острове Хоккайдо сообщают "Известия" со ссылкой на издание изданию Kobe Shimbun. Медведь бросился под поезд на участке между городами Асахикава и Вакканай. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.Людям пришлось провести в поезде ночь с пятницы на субботу: машинист опасался, что животное получило лишь ранения и может представлять опасность. Утром пассажиров доставили на автомобилях до ближайшей станции. При этом движение на аварийном участке пока остается приостановленным, сроки его восстановления железнодорожная компания-перевозчик назвать затруднилась.В 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта 2026 года, ущерб от их вылазок на Хоккайдо достиг рекордных 487 миллионов иен (более $3 миллионов). Это максимальное значение с 1991 года, когда начали вести такую статистику. Потери увеличиваются третий год подряд: медведи уничтожают посевы кукурузы и сахарной свеклы, а также разоряют фруктовые сады.Ранее правительство России готовит ряд мер в связи со случаями нападений медведей на людей в регионах. В частности, рассматривается возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минприроды России назвали причины нападения бурых медведей на людейВ России нужно создать питомники для медведейТри человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области

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новости, япония, животные, железная дорога, поезд