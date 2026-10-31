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Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова
Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T08:28
2026-10-31T08:28
2026-10-31T08:28
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В течение ночи и часом ранее проезд к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост был свободен.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова
Крымский мост – досмотра на выезде с полуострова ждут 100 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 8 утра субботы.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В течение ночи и часом ранее проезд к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост был свободен.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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