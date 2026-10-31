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Крымский мост: на выезде с полуострова очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Крымский мост: на выезде с полуострова очередь выросла в два раза
Крымский мост: на выезде с полуострова очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Крымский мост: на выезде с полуострова очередь выросла в два раза
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T13:10
2026-10-31T13:12
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом со стороны Тамани по-прежнему очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост был свободен Утром досмотра на выезде из Крыма ждали 100 автомобилей.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: на выезде с полуострова очередь выросла в два раза

Крымский мост – выезда с полуострова ждут 200 автомобилей

13:10 31.10.2026 (обновлено: 13:12 31.10.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова резко выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 13 часов субботы.
При этом со стороны Тамани по-прежнему очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост был свободен Утром досмотра на выезде из Крыма ждали 100 автомобилей.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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