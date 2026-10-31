https://crimea.ria.ru/20261031/krizis-v-polshe-prodolzhaetsya-premer-tusk-obratilsya-k-natsii-1160684720.html

Кризис в Польше продолжается: премьер Туск обратился к нации

Кризис в Польше продолжается: премьер Туск обратился к нации - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Кризис в Польше продолжается: премьер Туск обратился к нации

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого и экс-главу государства Анджея Дуду в уничтожении верховенства права. РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T22:54

2026-10-31T22:54

2026-10-31T22:54

польша

протесты

новости

дональд туск

кароль навроцкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого и экс-главу государства Анджея Дуду в уничтожении верховенства права.Ранее вице-спикер сейма Польши Шимон Холовня призвал президента Кароля Навроцкого и премьера страны Дональда Туска сесть за стол переговоров. По его словам, продолжающийся конституционный кризис будет стоить Польше не только потери имиджа, но и миллионов евро ежедневно.При этом исполняющая обязанности председателя Конституционного суда Анна Корвин-Петровская заявила, что президент страны вопреки бытующему мнению не является гарантом конституции.Политический кризис вокруг Конституционного суда Польши, ряд членов которого были назначены при прежнем правительстве, обострился после того, как нынешние власти страны во главе с премьером Дональдом Туском попытались отстранить от исполнения обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского.Министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности, чтобы затем привлечь к уголовной ответственности за якобы препятствование правосудию.В пятницу на сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей Свенчковским и Соханьским. По сообщениям СМИ, это решение приняла Анна Корвин-Петровская, которая принимает руководство судом. Вместе с тем на официальной странице Конституционного суда в соцсети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения, там подчеркивалось, что Свенчковский по-прежнему председатель суда, а у Корвин-Петровской таких полномочий нет.Протестующие в пятницу окружили здание суда, были единичные попытки прорваться через заграждения, Корвин-Петровская заявила об угрозе жизни судей, полиция провела задержания. Навроцкий прервал заграничный визит и вернулся в Варшаву. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего государственного переворота. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, протесты, новости, дональд туск, кароль навроцкий