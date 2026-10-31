https://crimea.ria.ru/20261031/kak-zaschitit-avtomobil-ot-kontrafaktnogo-masla--avtoekspert-1132344906.html

Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт

Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт

Использование некачественных расходников может привести к трагедии на дороге, предупредил в комментарии РИА Новости Крым инженер регионального подразделения... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T16:10

2026-10-31T16:10

2026-10-31T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Использование некачественных расходников может привести к трагедии на дороге, предупредил в комментарии РИА Новости Крым инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Отличить поддельное масло от оригинала очень сложно. Легко подделывается и тара, и принт на ней, и даже штрихкоды.Оценить качество самого масла могут только профессиональные лаборатории, но это будет стоить дороже, чем само масло. Однако некоторые автомобилисты идут на это, потому что ремонт или замена двигателя стоят еще дороже.Если же проверить масло в лаборатории нет возможности (они есть не во всех регионах), то надо тщательно выбрать поставщика товара. Это должен быть официальный магазин, и от услуг маркетплейсов при этом стоит отказаться."Там нереальное количество подделок. Надо идти в магазин, где эти канистры не надо заказывать, а где они реально стоят на полке, можно их повертеть в руках и посмотреть", – советует Артамонов.Перед этим он рекомендует посмотреть на сайте производителя, чем отличается именно его оригинальная упаковка. И затем в магазине аккуратно сравнить все параметры по списку, а также проверить герметичность – иногда масло течет из-под крышки. Но и это не даст стопроцентной гарантии.По его мнению, сейчас стоит больше доверять отечественным производителям, которые стали выпускать неплохой ассортимент продукции. Их нет смысла подделывать, и для машин отечественного производства они отлично подходят. Но вот моторные масла для некоторых марок иностранный автомобилей они пока не производят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260803/sokhranit-zdorove-mashiny-kak-proverit-kachestvo-benzina-i-dizelya-1158108484.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, общество, совет эксперта, юрий артамонов, автомобиль, автотранспорт, контрафакт, мнения, новости крыма