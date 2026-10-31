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Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
Использование некачественных расходников может привести к трагедии на дороге, предупредил в комментарии РИА Новости Крым инженер регионального подразделения... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T16:10
2026-10-31T15:47
крым
транспорт
общество
совет эксперта
юрий артамонов
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Использование некачественных расходников может привести к трагедии на дороге, предупредил в комментарии РИА Новости Крым инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Отличить поддельное масло от оригинала очень сложно. Легко подделывается и тара, и принт на ней, и даже штрихкоды.Оценить качество самого масла могут только профессиональные лаборатории, но это будет стоить дороже, чем само масло. Однако некоторые автомобилисты идут на это, потому что ремонт или замена двигателя стоят еще дороже.Если же проверить масло в лаборатории нет возможности (они есть не во всех регионах), то надо тщательно выбрать поставщика товара. Это должен быть официальный магазин, и от услуг маркетплейсов при этом стоит отказаться."Там нереальное количество подделок. Надо идти в магазин, где эти канистры не надо заказывать, а где они реально стоят на полке, можно их повертеть в руках и посмотреть", – советует Артамонов.Перед этим он рекомендует посмотреть на сайте производителя, чем отличается именно его оригинальная упаковка. И затем в магазине аккуратно сравнить все параметры по списку, а также проверить герметичность – иногда масло течет из-под крышки. Но и это не даст стопроцентной гарантии.По его мнению, сейчас стоит больше доверять отечественным производителям, которые стали выпускать неплохой ассортимент продукции. Их нет смысла подделывать, и для машин отечественного производства они отлично подходят. Но вот моторные масла для некоторых марок иностранный автомобилей они пока не производят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, общество, совет эксперта, юрий артамонов, автомобиль, автотранспорт, контрафакт, мнения, новости крыма
Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт

В России на треть выросло количество поддельных моторных масел: как защитить авто

16:10 31.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина рассматривает витрину с моторными маслами
Мужчина рассматривает витрину с моторными маслами - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Использование некачественных расходников может привести к трагедии на дороге, предупредил в комментарии РИА Новости Крым инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.

"Если контрафактное масло залить в современный высокотехнологичный мотор, то в лучшем случае может заклинить турбину. Мотор станет просто слабым. В худшем случае мотор заклинит посреди дороги, а если современный двигатель заклинило, это значит, что и усилитель руля перестал работать, и усилитель тормозов. То есть это чревато очень серьезными последствиями, потому что машина становится неуправляемой", – пояснил он.

Отличить поддельное масло от оригинала очень сложно. Легко подделывается и тара, и принт на ней, и даже штрихкоды.

"Например, фирма Mobil делала специальные голографические элементы с кодом, который можно было пробить на их сайте, – продолжил Юрий Артамонов. – С уходом Mobil с нашего рынка этот код уже не пробивается. Но это мошенников не смутило, они сделали свой сайт, один в один как у производителя, и эти коды стали у них пробиваться. Но это подделка".

Оценить качество самого масла могут только профессиональные лаборатории, но это будет стоить дороже, чем само масло. Однако некоторые автомобилисты идут на это, потому что ремонт или замена двигателя стоят еще дороже.
Если же проверить масло в лаборатории нет возможности (они есть не во всех регионах), то надо тщательно выбрать поставщика товара. Это должен быть официальный магазин, и от услуг маркетплейсов при этом стоит отказаться.
"Там нереальное количество подделок. Надо идти в магазин, где эти канистры не надо заказывать, а где они реально стоят на полке, можно их повертеть в руках и посмотреть", – советует Артамонов.
Перед этим он рекомендует посмотреть на сайте производителя, чем отличается именно его оригинальная упаковка. И затем в магазине аккуратно сравнить все параметры по списку, а также проверить герметичность – иногда масло течет из-под крышки. Но и это не даст стопроцентной гарантии.

"Есть еще один вариант. Подделывают в основном мелкую тару – литр, четыре литра. Бочки никто практически не подделывает. Значит, надо ехать на СТО, где стоят масла в бочках, и просто менять масло на каких-то доверенных СТО", – рекомендовал эксперт.

По его мнению, сейчас стоит больше доверять отечественным производителям, которые стали выпускать неплохой ассортимент продукции. Их нет смысла подделывать, и для машин отечественного производства они отлично подходят. Но вот моторные масла для некоторых марок иностранный автомобилей они пока не производят.
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