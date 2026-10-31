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Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег Зубков - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег Зубков
Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег Зубков - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег Зубков
Нескольких вывезенных из Алешек животных оставят жить в Крыму. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов "Тайган" Олег Зубков, который в составе... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T12:17
2026-10-31T12:37
олег зубков
эксклюзивы риа новости крым
парк львов "тайган"
алешки
гуманитарная миссия в алешках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Нескольких вывезенных из Алешек животных оставят жить в Крыму. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов "Тайган" Олег Зубков, который в составе гуманитарного конвоя ездил в Алешки для помощи в вывозе домашних питомцев. По его словам, в итоге пришлось вывезти в шесть раз больше животных, чем планировалось изначально.Также в перевозке помогала волонтерская организация. Всех питомцев поместили в специальные клетки для перевозки. Тем жителям Алешек, которые собирались эвакуироваться из поселка, объяснили, что животные поедут вместе с ними.Как рассказал директор Парка львов "Тайган", все собаки и кошки были благополучно доставлены до Анапы, и уже ночью оттуда самолетами тех, кто пожелали уехать на Украину, перевезли в Гомель: "А те, кто остались в России, получили своих питомцев и остались на территории Российской Федерации. Кто-то в Крыму остался даже по дороге в конвоем".Как рассказал Зубков, в курируемых ими машинах в Крым приехали несколько животных, не имеющих хозяев. В числе тех, кого первоначально привезли в "Тайган" – породистый доберман и беспородная кошка. "Мне жалко их отдавать. Я до часа ночи с Татьяной Викторовной (Алексагиной, помощницей Зубкова – ред.) купал добермана. Мы плакали, сидели около них, они обступили нас на диване. Вы бы видели, насколько они соскучились по человеческому теплу.Исхудавшая трехцветная кошка сама запрыгнула к Зубкову в машину во время одной из остановок. "Она сразу стала искать еду, и ела все, что угодно, все, что было в машине. Кошка останется у нас в "Тайгане", а добермана, скорее всего, заберет Татьяна Викторовна Алексагина, потому что ее семья раньше держала доберманов", – добавил собеседник РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гуманитарная миссия в Алешках завершена: выехавшим помогут с обустройствомЖителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлиникеГуманитарная операция в Алешках - Путин рассказал главное о ситуации
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олег зубков, парк львов "тайган", алешки, гуманитарная миссия в алешках
Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег Зубков

Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег Зубков

12:17 31.10.2026 (обновлено: 12:37 31.10.2026)
 
© РИА Новости . Андрей Казаков / Перейти в фотобанкГуманитарная миссия в Алешках Херсонской области
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Андрей Казаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Нескольких вывезенных из Алешек животных оставят жить в Крыму. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов "Тайган" Олег Зубков, который в составе гуманитарного конвоя ездил в Алешки для помощи в вывозе домашних питомцев. По его словам, в итоге пришлось вывезти в шесть раз больше животных, чем планировалось изначально.
"Проходило это по поручению главы Республики Крым. Была организована гуманитарная миссия, в составе которой было больше 50 автобусов сопровождающего транспорта и в том числе были две наши машины предоставлены для перевозки животных. Пришлось добавлять машину, потому что если планировалось, что будет около десяти животных, то на самом деле оказалось больше шестидесяти", – рассказал Зубков.
Также в перевозке помогала волонтерская организация. Всех питомцев поместили в специальные клетки для перевозки. Тем жителям Алешек, которые собирались эвакуироваться из поселка, объяснили, что животные поедут вместе с ними.

"Люди очень переживали, наотрез отказывались садиться в автобусы, пока не увидят, что их животные уже в машинах. Мы загрузили всех, кто ехал и в Россию, и на Украину", – сказал Зубков.

Как рассказал директор Парка львов "Тайган", все собаки и кошки были благополучно доставлены до Анапы, и уже ночью оттуда самолетами тех, кто пожелали уехать на Украину, перевезли в Гомель: "А те, кто остались в России, получили своих питомцев и остались на территории Российской Федерации. Кто-то в Крыму остался даже по дороге в конвоем".
Как рассказал Зубков, в курируемых ими машинах в Крым приехали несколько животных, не имеющих хозяев. В числе тех, кого первоначально привезли в "Тайган" – породистый доберман и беспородная кошка. "Мне жалко их отдавать. Я до часа ночи с Татьяной Викторовной (Алексагиной, помощницей Зубкова – ред.) купал добермана. Мы плакали, сидели около них, они обступили нас на диване. Вы бы видели, насколько они соскучились по человеческому теплу.
Исхудавшая трехцветная кошка сама запрыгнула к Зубкову в машину во время одной из остановок. "Она сразу стала искать еду, и ела все, что угодно, все, что было в машине. Кошка останется у нас в "Тайгане", а добермана, скорее всего, заберет Татьяна Викторовна Алексагина, потому что ее семья раньше держала доберманов", – добавил собеседник РИА Новости Крым.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымОлег ЗубковПарк львов "Тайган"АлешкиГуманитарная миссия в Алешках
 
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