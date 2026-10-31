Рейтинг@Mail.ru
Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261031/gumanitarnye-missii-v-prifrontovykh-territoriyakh-budut-prodolzheny--lantratova-1160678053.html
Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова
Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова
Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в своем... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T18:31
2026-10-31T18:49
новости
алешки
гуманитарная миссия в алешках
россия
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1f/1160678399_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f154b85bf118689b07c2e8616fd8b783.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в своем канале мессенджера МАКС.Также она добавила, что с украинским коллегой приложат все усилия, чтобы поддерживать жителей, принявших решение остаться.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег ЗубковЖителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлиникеЭвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму
алешки
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1f/1160678399_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_011b156f34e6c36e88f138b5fc8224ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, алешки, гуманитарная миссия в алешках, россия, украина
Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова

Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий

18:31 31.10.2026 (обновлено: 18:49 31.10.2026)
 
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКСГуманитарная миссия в Алешках
Гуманитарная миссия в Алешках
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в своем канале мессенджера МАКС.
"За гуманитарной миссией в Алешках – месяцы переговоров и большой совместный труд ради спасения людей. Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Алешках остаются крайне непростыми. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг. Продолжаем совместную работу с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом", – написал Лантратова.
Также она добавила, что с украинским коллегой приложат все усилия, чтобы поддерживать жителей, принявших решение остаться.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.
В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.
Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег Зубков
Жителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлинике
Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму
 
НовостиАлешкиГуманитарная миссия в АлешкахРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32Метеорологи ждут пик Эль-Ниньо с ноября – что будет с погодой
20:05Встреча Зеленского и Эрдогана в Стамбуле – о чем говорили
19:55Гуманитарная миссия в Алешках и "черные лебеди" для Украины: топ недели
19:28В Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами
19:10За неделю в Крыму родились четыре двойни
18:56Протесты в Польше продолжаются: главное к этому часу
18:31Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова
18:07ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
18:01Алешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участие
17:39Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
17:28Допускается легкая побитость: в России ввели новые стандарты на хурму
17:10В каком возрасте чаще всего женятся крымчане
16:48Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара
16:31Медведь остановил ж/д перевозки на японском Хоккайдо
16:10Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
15:47В Севастополе закрывают движение на морской линии Радиогорка – Артбухта
15:28Эпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь
15:08Жители Севастополя стали использовать в оформлении жилья винтажные украшения
14:48Любимый Лелик и Волк на все времена: ко дню рождения Анатолия Папанова
14:31Южный берег Крыма частично обесточен
Лента новостейМолния