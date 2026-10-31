Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова
Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий
18:31 31.10.2026 (обновлено: 18:49 31.10.2026)
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКСГуманитарная миссия в Алешках
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в своем канале мессенджера МАКС.
"За гуманитарной миссией в Алешках – месяцы переговоров и большой совместный труд ради спасения людей. Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Алешках остаются крайне непростыми. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг. Продолжаем совместную работу с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом", – написал Лантратова.
Также она добавила, что с украинским коллегой приложат все усилия, чтобы поддерживать жителей, принявших решение остаться.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.
В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.
Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.
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