https://crimea.ria.ru/20261031/gumanitarnye-missii-v-prifrontovykh-territoriyakh-budut-prodolzheny--lantratova-1160678053.html

Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова

Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова

Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в своем... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T18:31

2026-10-31T18:31

2026-10-31T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в своем канале мессенджера МАКС.Также она добавила, что с украинским коллегой приложат все усилия, чтобы поддерживать жителей, принявших решение остаться.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег ЗубковЖителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлиникеЭвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму

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новости, алешки, гуманитарная миссия в алешках, россия, украина