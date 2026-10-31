Гуманитарная миссия в Алешках и "черные лебеди" для Украины: топ недели
Гуманитарная миссия в Алешках и "черные лебеди" для Украины – топ новостей недели
© РИА Новости . БелТА / Перейти в фотобанкГуманитарная миссия по эвакуации жителей Алешек из Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области. Террористические атаки Киева на регионы России. Данные хакерской группы "КиберБеркут" о военном преступнике ВСУ с позывным "Титан". Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о "красных линиях" и территориальных уступках. "Черные лебеди" для Украины.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Гуманитарная миссия в Алешках
29 октября в Алешках Херсонской области стартовала гуманитарная миссия. Ее основными задачами являются доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Всего в город прибыла колонна из 25 автобусов с едой и местами для маломобильных людей.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отправилась в город вместе с иностранными корреспондентами – всего город посетили более 50 представителей зарубежных СМИ. По словам омбудсмена, никаких инцидентов во время режима тишины в городе не фиксировали, военные проводили разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг. При разминировании погиб сапер и еще один человек.
Жителям Алешек, которые находятся в пункте временного размещения в Симферополе, была оказана медицинская помощь в полном объеме в симферопольской поликлинике.
Те, кто захотели уехать на Украину, вылетели на военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России в Гомель.
Террористические атаки Киева
В ночь на 26 октября ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область – три человека погибли и 39 получили ранения. В частности, на станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранения получили пять пассажиров.
Уже на следующий день, 27 октября, украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Один человек погиб.
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Военный преступник "Титан"
Хакерская группа "КиберБеркут" на этой неделе сообщила об установлении личности офицера ВСУ, который руководил десантной операцией боевиков в Крыму в 2023 году, а также отдавал приказы расстреливать российских военнопленных и бить дронами по автотранспорту на трассе "Новороссия" в 2026 году. Его имя – Виктор Торкотюк (позывной "Титан"), командир спецподразделения "Артан" главного управления разведки минобороны Украины.
Заявления из Киева
25 октября глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках украинского телемарафона заявил, что нейтралитет Украины и ограничение численности ВСУ не могут быть предметом переговоров. При этом Зеленский заявил, что согласен на обсуждение территориального вопроса и подтвердил, что Украина готова к трехсторонним переговорам технических групп.
Еще на этой неделе Зеленский упрекнул главу Пентагона Пита Хегсета в том, что Украина получает в среднем только 12 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в месяц и пожаловался, что сегодня "живет в таких обстоятельствах, когда постоянно, каждую неделю, нужно собирать новые пакеты, новые ракеты и новую защиту".
27 октября, 21:57Переговоры по Украине в трехстороннем формате: на что способен Киев
"Черные лебеди" для Украины
Мелкие конфликты некоторых стран ЕС, НАТО и их партнеров с Украиной – первые "черные лебеди" для Украины. Например, между Польшей и Украиной, из-за вопросов, связанных с продвижением Украины неонацистской идеологии. Или с Южная Кореей, которая разорвала дипломатические отношения с Украиной по целому ряду вопросов. Однако пока в целом коллективный Запад, включая Соединенные Штаты и зависящую от них Европу, в данный исторический период не готов отказаться от противостояния с Россией на Украине. Такое мнение выразил профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.