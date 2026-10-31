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Где заправиться в Крыму 31 октября
Где заправиться в Крыму 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Где заправиться в Крыму 31 октября
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в субботу, 31 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T07:36
2026-10-31T07:36
2026-10-31T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в субботу, 31 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.С 14:00 купить бензин АИ-95 можно на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районе полуострова, с 15:00 – в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районах и на ЮБК, перечислили в ведомствеюДанные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, топливо в крыму, транспорт, минтопэнерго крыма
Где заправиться в Крыму 31 октября
Где заправиться в Крыму 31 октября – актуальные данные
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в субботу, 31 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
"Реализация моторного топлива 31 октября осуществляется с 8:00 АИ-92, АИ-95 АЗС "АТАН", – сказано в сообщении.
С 14:00 купить бензин АИ-95 можно на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районе полуострова, с 15:00 – в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районах и на ЮБК, перечислили в ведомствею
Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru
, по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.
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