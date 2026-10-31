https://crimea.ria.ru/20261031/gde-zapravitsya-v-krymu-31-oktyabrya-1160666604.html

Где заправиться в Крыму 31 октября

Где заправиться в Крыму 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Где заправиться в Крыму 31 октября

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в субботу, 31 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T07:36

2026-10-31T07:36

2026-10-31T07:36

новости крыма

крым

топливо в крыму

транспорт

минтопэнерго крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_6c5c5778d655784a5938b430dc36763f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в субботу, 31 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.С 14:00 купить бензин АИ-95 можно на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районе полуострова, с 15:00 – в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районах и на ЮБК, перечислили в ведомствеюДанные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, топливо в крыму, транспорт, минтопэнерго крыма