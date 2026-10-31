Рейтинг@Mail.ru
Где заправиться в Крыму 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261031/gde-zapravitsya-v-krymu-31-oktyabrya-1160666604.html
Где заправиться в Крыму 31 октября
Где заправиться в Крыму 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Где заправиться в Крыму 31 октября
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в субботу, 31 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T07:36
2026-10-31T07:36
новости крыма
крым
топливо в крыму
транспорт
минтопэнерго крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_6c5c5778d655784a5938b430dc36763f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в субботу, 31 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.С 14:00 купить бензин АИ-95 можно на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районе полуострова, с 15:00 – в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районах и на ЮБК, перечислили в ведомствеюДанные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_2acae6c986260a4b06f06604d091b756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, топливо в крыму, транспорт, минтопэнерго крыма
Где заправиться в Крыму 31 октября

Где заправиться в Крыму 31 октября – актуальные данные

07:36 31.10.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в субботу, 31 октября, на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.

"Реализация моторного топлива 31 октября осуществляется с 8:00 АИ-92, АИ-95 АЗС "АТАН", – сказано в сообщении.

С 14:00 купить бензин АИ-95 можно на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районе полуострова, с 15:00 – в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районах и на ЮБК, перечислили в ведомствею
Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымТопливо в КрымуТранспортМинтопэнерго Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
08:55Новости Крыма и Севастополя на утро 31 октября
08:28Крымский мост: резко выросла очередь на выезде с полуострова
08:18Непогода остановила паром в Севастополе
08:07ВС России ударили по ТЭЦ-6 в Киеве и промзоне и складам в Харькове
07:56Протесты в Польше: президент созвал срочное совещание всех политических сил
07:36Где заправиться в Крыму 31 октября
07:07В Симферополе объявлено экстренное предупреждение из-за тумана
00:01Погода в Крыму в последний день октября
00:00Какой сегодня праздник: 31 октября
23:40В Польше заявили о попытке госпереворота в стране
22:33Гуманитарная миссия в Алешках и атака хакеров на Binance: главное за день
22:02Эвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму
21:50Канада поможет ЕС финансировать Украину
21:45Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома
21:21В Крыму 10 электричек изменят расписание в ноябре
21:10В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей
21:03Мосты и ливневку капитально отремонтируют в Симферополе до конца года
20:46Били бутылкой и табуретом: троих евпаторийцев будут судить за разбой
20:33Лантратова обратилась к Меланье Трамп с просьбой продолжить гуманитарные миссии
Лента новостейМолния