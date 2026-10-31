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ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве - РИА Новости Крым, 31.10.2026
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
ФСБ получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T18:07
2026-10-31T18:07
2026-10-31T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ФСБ получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве, пишет РИА Новости.Отмечается, что данные поступили по партнерским каналам.Сегодня на сайте посольства США в России появилось предупреждение об угрозе происшествия в музее-заповеднике "Царицыно", которое, как утверждается, может повлечь массовые жертвы. Американцам рекомендовали не приближаться к указанному району, следить за окружающей обстановкой, а также держать при себе заряженный телефон и документы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, сша, сотрудничество
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
Информацию о подготовке теракта в Москве получила ФСБ от США
18:07 31.10.2026 (обновлено: 19:02 31.10.2026)