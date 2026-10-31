Рейтинг@Mail.ru
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261031/fsb-poluchila-ot-ssha-informatsiyu-o-podgotovke-terakta-v-moskve-1160677841.html
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве - РИА Новости Крым, 31.10.2026
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
ФСБ получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T18:07
2026-10-31T19:02
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
сша
сотрудничество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c70dac0f1f13f740927d0c8fd28f901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ФСБ получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве, пишет РИА Новости.Отмечается, что данные поступили по партнерским каналам.Сегодня на сайте посольства США в России появилось предупреждение об угрозе происшествия в музее-заповеднике "Царицыно", которое, как утверждается, может повлечь массовые жертвы. Американцам рекомендовали не приближаться к указанному району, следить за окружающей обстановкой, а также держать при себе заряженный телефон и документы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_75e17f778b7441adfba22a547064920f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, сша, сотрудничество
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве

Информацию о подготовке теракта в Москве получила ФСБ от США

18:07 31.10.2026 (обновлено: 19:02 31.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ФСБ получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве, пишет РИА Новости.
"Проводится соответствующая работа", – заявили в ведомстве.
Отмечается, что данные поступили по партнерским каналам.
Сегодня на сайте посольства США в России появилось предупреждение об угрозе происшествия в музее-заповеднике "Царицыно", которое, как утверждается, может повлечь массовые жертвы. Американцам рекомендовали не приближаться к указанному району, следить за окружающей обстановкой, а также держать при себе заряженный телефон и документы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияСШАСотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32Метеорологи ждут пик Эль-Ниньо с ноября – что будет с погодой
20:05Встреча Зеленского и Эрдогана в Стамбуле – о чем говорили
19:55Гуманитарная миссия в Алешках и "черные лебеди" для Украины: топ недели
19:28В Крыму назвали профессии в ЖКХ с самыми быстрорастущим зарплатами
19:10За неделю в Крыму родились четыре двойни
18:56Протесты в Польше продолжаются: главное к этому часу
18:31Гуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова
18:07ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
18:01Алешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участие
17:39Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
17:28Допускается легкая побитость: в России ввели новые стандарты на хурму
17:10В каком возрасте чаще всего женятся крымчане
16:48Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара
16:31Медведь остановил ж/д перевозки на японском Хоккайдо
16:10Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
15:47В Севастополе закрывают движение на морской линии Радиогорка – Артбухта
15:28Эпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь
15:08Жители Севастополя стали использовать в оформлении жилья винтажные украшения
14:48Любимый Лелик и Волк на все времена: ко дню рождения Анатолия Папанова
14:31Южный берег Крыма частично обесточен
Лента новостейМолния