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Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
Вооруженные силы России в субботу, 31 октября, нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T17:39
2026-10-31T17:39
2026-10-31T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу, 31 октября, нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что в субботу днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, одесса, черное море, вооруженные силы россии, потери всу
Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
Российские военные нанесли удар в Черном море еще по одному судну с военным грузом для ВСУ