Рейтинг@Mail.ru
Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261031/esche-odno-sudno-s-gruzom-dlya-vsu-porazheno-v-chernom-more-1160677235.html
Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
Вооруженные силы России в субботу, 31 октября, нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T17:39
2026-10-31T17:39
новости сво
одесса
черное море
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/11/1158542152_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_8f2ab2cb51cb10442893764fbef5badf.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу, 31 октября, нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве указали, что в субботу днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
одесса
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/11/1158542152_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d20f8a5abcde55e7066830b19501604.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, одесса, черное море, вооруженные силы россии, потери всу
Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море

Российские военные нанесли удар в Черном море еще по одному судну с военным грузом для ВСУ

17:39 31.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Орлан-10" группировки "Центр"
Боевая работа расчета БПЛА Орлан-10 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу, 31 октября, нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который следовал в Одессу с грузом для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве указали, что в субботу днем было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину.

"В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ", – говорится в сообщении МО РФ.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВООдессаЧерное мореВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
18:01Алешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участие
17:39Еще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном море
17:28Допускается легкая побитость: в России ввели новые стандарты на хурму
17:10В каком возрасте чаще всего женятся крымчане
16:48Не только готовить: как изменились требования к профессии шеф-повара
16:31Медведь остановил ж/д перевозки на японском Хоккайдо
16:10Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
15:47В Севастополе закрывают движение на морской линии Радиогорка – Артбухта
15:28Эпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь
15:08Жители Севастополя стали использовать в оформлении жилья винтажные украшения
14:48Любимый Лелик и Волк на все времена: ко дню рождения Анатолия Папанова
14:31Южный берег Крыма частично обесточен
14:10Правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного топлива
13:55Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
13:30Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
13:10Крымский мост: на выезде с полуострова очередь выросла в два раза
12:54В Киеве будут отключать свет до 18 часов в сутки
12:17Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег Зубков
11:37Жителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлинике
Лента новостейМолния