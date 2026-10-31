https://crimea.ria.ru/20261031/epidsezon-v-razgare-komu-privivka-ot-grippa-nuzhna-v-pervuyu-ochered-1160649185.html

Эпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь

Эпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Эпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь

Из-за ослабленного иммунитета беременным женщинам и детям начиная с полугодовалого возраста нужно делать прививку от гриппа в обязательном порядке. Об этом в... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T15:28

2026-10-31T15:28

2026-10-31T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Из-за ослабленного иммунитета беременным женщинам и детям начиная с полугодовалого возраста нужно делать прививку от гриппа в обязательном порядке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава республики Ольга Барило.Особую группу риска составляют маленькие дети и беременные женщины: у детей заболевание развивается стремительно, на фоне лихорадки быстро возникают судорожный синдром, тяжелая интоксикация и обезвоживание, что часто требует госпитализации, отметила она.Кроме того, прививка особенно важна для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.В группу риска входят и онкологические пациенты, получающие химиотерапию, а также люди с ВИЧ-инфекцией – контролируемой вирусной инфекцией, которая требует ежегодной вакцинации. Кроме того, прививаться должны представители декретированных профессий: медики, сотрудники образовательной сферы, транспорта, торговли и пищевой промышленности, перечислила она.Специалист отметила, что абсолютных противопоказаний к вакцинации от гриппа практически не существует. Исключения – острый период заболевания, первый триместр беременности и детский возраст до шести месяцев. В период болезни и в течение двух недель после выздоровления прививку не делают, но в дальнейшем вакцинироваться необходимо. В том числе и для того, чтобы выработался так называемый коллективный иммунитет.Она также напомнила: вакцинация защищает исключительно от гриппа, это заболевание опасно тяжелыми осложнениями — летальными исходами, тяжелыми пневмониями, миокардитами. У переболевших детей возможно поражение бета-клеток поджелудочной железы с развитием сахарного диабета, а также поражение почек вплоть до хронической почечной недостаточности.Ранее сообщалось, что в Крыму от гриппа привито порядка 460 тысяч человек, из них 160 тысяч – дети.20 октября в Роспотребнадзоре заявили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом. Но ситуация находится на контроле.Также сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в России находится на прогнозируемом уровне. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек В Национальный календарь прививок включат новую вакцину В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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