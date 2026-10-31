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Допускается легкая побитость: в России ввели новые стандарты на хурму
Допускается легкая побитость: в России ввели новые стандарты на хурму - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Допускается легкая побитость: в России ввели новые стандарты на хурму
С 1 ноября в России вводится новый стандарт на свежую хурму. Этот стандарт межгосударственный и он определяет требования к ввозимому продукту. Новый стандарт... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T17:28
2026-10-31T17:28
2026-10-31T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С 1 ноября в России вводится новый стандарт на свежую хурму. Этот стандарт межгосударственный и он определяет требования к ввозимому продукту. Новый стандарт описан в документах Росстандарта, с требованиями которого ознакомились в РИА Новости.Согласно документу, свежая хурма делится на высший, первый и второй сорт. Вне зависимости от сорта, все плоды должны быть целыми, чистыми, твердыми и по форме и окраске однородными, свойственными конкретному сорту плода. Также не должно быть механических повреждений, следов плесени, гнили, повреждений от болезней или от сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности. Хурма должна поставляться со срезанными плодоножками, но не отделенными и не поврежденными чашелистиками.Разница в сортах Росстандарта заключается в степени допустимых дефектов для разных сортов. Для хурмы первого и второго сортов допускается легкая побитость небольшой площади относительного всего продукта, и дефекты, связанные с воздействием солнечных лучей. Также для первого и второго сортов допускается незначительное побурение внутренней мякоти плода. Зеленые и перезрелые плоды не допускаются ни в одном из сортов.Диаметр плодов высшего и первого сорта по наибольшему поперечному сечению должен составлять не менее 60 миллиметров, второго сорта – не менее 40 миллиметров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диетолог рассказала, какие фрукты можно диабетикамРоспотребнадзор назвал продукты от сезонной хандрыЧтобы не слиплось: диетолог научила правильно есть хурму
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новости, здоровое питание, ягоды, росстандарт
Допускается легкая побитость: в России ввели новые стандарты на хурму
В России ввели новые стандарты на хурму
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С 1 ноября в России вводится новый стандарт на свежую хурму. Этот стандарт межгосударственный и он определяет требования к ввозимому продукту. Новый стандарт описан в документах Росстандарта, с требованиями которого ознакомились в РИА Новости.
Согласно документу, свежая хурма делится на высший, первый и второй сорт. Вне зависимости от сорта, все плоды должны быть целыми, чистыми, твердыми и по форме и окраске однородными, свойственными конкретному сорту плода. Также не должно быть механических повреждений, следов плесени, гнили, повреждений от болезней или от сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности. Хурма должна поставляться со срезанными плодоножками, но не отделенными и не поврежденными чашелистиками.
Разница в сортах Росстандарта заключается в степени допустимых дефектов для разных сортов. Для хурмы первого и второго сортов допускается легкая побитость небольшой площади относительного всего продукта, и дефекты, связанные с воздействием солнечных лучей. Также для первого и второго сортов допускается незначительное побурение внутренней мякоти плода. Зеленые и перезрелые плоды не допускаются ни в одном из сортов.
Диаметр плодов высшего и первого сорта по наибольшему поперечному сечению должен составлять не менее 60 миллиметров, второго сорта – не менее 40 миллиметров.
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