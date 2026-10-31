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Действующий порядок движения поездов "Таврия" в Крым продлили до 9 ноября
Действующий порядок движения поездов "Таврия" в Крым продлили до 9 ноября - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Действующий порядок движения поездов "Таврия" в Крым продлили до 9 ноября
Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная с полуострова и до нее со стороны материка до 9 ноября, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T10:40
2026-10-31T10:40
2026-10-31T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная с полуострова и до нее со стороны материка до 9 ноября, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".В компании напомнили, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов."Если в ж/д билете указана Керчь, а вам надо ехать вглубь полуострова – до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус. Это можно сделать на нашем сайте, в ж/д кассе Южной пригородной пассажирской компании либо непосредственно в поезде (в этом случае взимается сбор). Если в вашем железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Севастополь, Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае вас посадят в автобус по железнодорожному билету", – уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информация о покупке талонов доступны на сайте перевозчика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, железные дороги крыма
Действующий порядок движения поездов "Таврия" в Крым продлили до 9 ноября
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 9 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная с полуострова и до нее со стороны материка до 9 ноября, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 9 ноября включительно", – сказано в сообщении.
В компании напомнили, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы
, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.
"Если в ж/д билете указана Керчь, а вам надо ехать вглубь полуострова – до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус. Это можно сделать на нашем сайте, в ж/д кассе Южной пригородной пассажирской компании либо непосредственно в поезде (в этом случае взимается сбор). Если в вашем железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Севастополь, Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае вас посадят в автобус по железнодорожному билету", – уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".
Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информация о покупке талонов доступны на сайте
перевозчика.
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