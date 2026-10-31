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Алешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участие - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Алешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участие
Алешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участие - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Алешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участие
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила военных и руководство республики Крым за помощь в проведении гуманитарной миссии в... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T18:01
2026-10-31T18:01
алешки
гуманитарная миссия в алешках
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крым
яна лантратова
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила военных и руководство республики Крым за помощь в проведении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.Гуманитарная миссия в херсонских Алешки была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, обеспечена такая возможность.Ранее Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие и координацию в проведении миссии.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег ЗубковЖителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлиникеЭвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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алешки, гуманитарная миссия в алешках, новости, новости крыма, крым, яна лантратова, херсонская область
Алешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участие

Лантратова поблагодарила власти Крыма за помощь в гуманитарной миссии в Алешках

18:01 31.10.2026
 
© РИА Новости . Андрей Казаков / Перейти в фотобанкУполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова
Уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Андрей Казаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила военных и руководство республики Крым за помощь в проведении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

"Было организовано все просто на высочайшем уровне. Присутствовали более 50 иностранных журналистов. Надо отметить полную прозрачность: были и российские, и украинские, и американские, и европейские журналисты, все все видели. Я благодарна руководству нашей страны, я благодарна нашим военным. Я благодарна руководству Республики Крым и всем, кто принимал непосредственное участие", – отметила Лантратова.

Гуманитарная миссия в херсонских Алешки была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, обеспечена такая возможность.
Ранее Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за содействие и координацию в проведении миссии.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.
В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.
Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов.
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АлешкиГуманитарная миссия в АлешкахНовостиНовости КрымаКрымЯна ЛантратоваХерсонская область
 
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