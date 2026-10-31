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433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 31.10.2026
433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионам РФ 433 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T09:03
2026-10-31T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионам РФ 433 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей и республик Татарстан и Башкортостан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
433 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили за ночь над регионами России