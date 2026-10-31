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433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 31.10.2026
433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионам РФ 433 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T09:03
2026-10-31T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионам РФ 433 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей и республик Татарстан и Башкортостан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, белгородская область, брянская область, курская область, калужская область, тульская область, орловская область, липецкая область, воронежская область, смоленская область, тамбовская область, волгоградская область, ростовская область, пензенская область, самарская область, саратовская область, оренбургская область, ульяновская область, татарстан, башкортостан, беспилотник (бпла, дрон)
433 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России

433 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили за ночь над регионами России

09:03 31.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионам РФ 433 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей и республик Татарстан и Башкортостан.
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