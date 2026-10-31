https://crimea.ria.ru/20261031/15-letnyaya-devochka-poluchit-premiyu-keosayana-za-spasenie-shestiletki-iz-goryaschego-avto-1160682689.html
15-летняя девочка получит премию Кеосаяна за спасение шестилетки из горящего авто
15-летняя девочка получит премию Кеосаяна за спасение шестилетки из горящего авто - РИА Новости Крым, 31.10.2026
15-летняя девочка получит премию Кеосаяна за спасение шестилетки из горящего авто
15-летняя Марьям, которая спасла шестилетнего ребенка из горящей машины в Хасавюрте, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T21:07
2026-10-31T21:07
2026-10-31T21:07
новости
маргарита симоньян
премия имени тиграна кеосаяна
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 15-летняя Марьям, которая спасла шестилетнего ребенка из горящей машины в Хасавюрте, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Девочка-подросток проходила мимо и увидела загоревшуюся машину с ребенком. Она не растерялась: вытащила его через окно и попросила очевидцев вызвать экстренные службы.Глава города Корголи Корголиев отметил, что поступок девушки станет достойным ориентиром для других, он пообещал наградить подростка. Также юную героиню девочке передаст и Фонд Тиграна Кеосаяна, заверила Симоньян.Премию имени Кеосаяна учредила Симоньян после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян. Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении.Также награды удостоены житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четырех человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске.Премию также получила жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двух детей и их маму из пожара, житель Санкт-Петербурга, спасший 11-летнего мальчика, которого ударило током на пляже Крестовского острова, студент Арсений Вахтин, который спас 94-летнюю женщину из пожара в частном жилом доме в Ессентуках.Житель Новосибирской области Владимир Загитов получил награду за спасение ребенка из горящего дома, 10-летний Якуб Альвиев из Чечни за спасение провалившегося в выгребную яму ребенка, а также пенсионер Игорь Вольштейн, который спас двоих детей из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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новости, маргарита симоньян, премия имени тиграна кеосаяна, происшествия, пожар
15-летняя девочка получит премию Кеосаяна за спасение шестилетки из горящего авто
Девочка получит миллион рублей за спасение ребенка от Маргариты Симоньян
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. 15-летняя Марьям, которая спасла шестилетнего ребенка из горящей машины в Хасавюрте, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Девочка-подросток проходила мимо и увидела загоревшуюся машину с ребенком. Она не растерялась: вытащила его через окно и попросила очевидцев вызвать экстренные службы.
Глава города Корголи Корголиев отметил, что поступок девушки станет достойным ориентиром для других, он пообещал наградить подростка. Также юную героиню девочке передаст и Фонд Тиграна Кеосаяна, заверила Симоньян.
Премию имени Кеосаяна учредила Симоньян после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян. Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении.
Также награды удостоены житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четырех человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске.
Премию также получила жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двух детей и их маму из пожара, житель Санкт-Петербурга, спасший 11-летнего мальчика, которого ударило током на пляже Крестовского острова, студент Арсений Вахтин, который спас 94-летнюю женщину из пожара в частном жилом доме в Ессентуках.
Житель Новосибирской области Владимир Загитов получил награду за спасение ребенка из горящего дома, 10-летний Якуб Альвиев из Чечни за спасение провалившегося в выгребную яму ребенка, а также пенсионер Игорь Вольштейн, который спас двоих детей из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре.
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