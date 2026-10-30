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Землетрясение произошло под Полтавой – что известно - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Землетрясение произошло под Полтавой – что известно
Землетрясение произошло под Полтавой – что известно - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Землетрясение произошло под Полтавой – что известно
Землетрясение магнитудой в 3.2 балла произошло в ночь на пятницу в 13 км от Полтавы на Украине. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T07:59
2026-10-30T07:59
землетрясение
украина
полтава
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой в 3.2 балла произошло в ночь на пятницу в 13 км от Полтавы на Украине. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 00:14 по всемирному времени или в 3.14 – по московскому.Очаг залегал на глубине 8 километров, в 127 км к северо-западу от Днепропетровска с населением 998 тысяч человек и в 13 км к юго-западу от 288-тысячной Полтавы.О разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.26 октября землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Анапе. 18 числа – в Черном море в 18 километрах от Ялты, магнитудой 3.0.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 годуВ Крыму может произойти 8-балльное землетрясениеВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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землетрясение, украина, полтава, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости
Землетрясение произошло под Полтавой – что известно

Землетрясение магнитудой 3.2 произошло в ночь на пятницу под Полтавой – ученые

07:59 30.10.2026
 
© Институт сейсмологии и геодинамики ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"Землетрясение
Землетрясение
© Институт сейсмологии и геодинамики ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой в 3.2 балла произошло в ночь на пятницу в 13 км от Полтавы на Украине. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 00:14 по всемирному времени или в 3.14 – по московскому.
Очаг залегал на глубине 8 километров, в 127 км к северо-западу от Днепропетровска с населением 998 тысяч человек и в 13 км к юго-западу от 288-тысячной Полтавы.
О разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.
26 октября землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Анапе. 18 числа – в Черном море в 18 километрах от Ялты, магнитудой 3.0.
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ЗемлетрясениеУкраинаПолтаваСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрНовости
 
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