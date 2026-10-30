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Землетрясение произошло под Полтавой – что известно

Землетрясение произошло под Полтавой – что известно - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Землетрясение произошло под Полтавой – что известно

Землетрясение магнитудой в 3.2 балла произошло в ночь на пятницу в 13 км от Полтавы на Украине. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T07:59

2026-10-30T07:59

2026-10-30T07:59

землетрясение

украина

полтава

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой в 3.2 балла произошло в ночь на пятницу в 13 км от Полтавы на Украине. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок зафиксирован в 00:14 по всемирному времени или в 3.14 – по московскому.Очаг залегал на глубине 8 километров, в 127 км к северо-западу от Днепропетровска с населением 998 тысяч человек и в 13 км к юго-западу от 288-тысячной Полтавы.О разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.26 октября землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Анапе. 18 числа – в Черном море в 18 километрах от Ялты, магнитудой 3.0.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 годуВ Крыму может произойти 8-балльное землетрясениеВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся

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полтава

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, украина, полтава, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости