https://crimea.ria.ru/20261030/zachem-putin-vspomnil-o-evrope-na-sammite-rossiya--afrika-1160649348.html

Зачем Путин вспомнил о Европе на саммите Россия – Африка

Зачем Путин вспомнил о Европе на саммите Россия – Африка - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Зачем Путин вспомнил о Европе на саммите Россия – Африка

Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка вспомнил о Европе, чтобы еще раз, используя международную площадку, четко обозначить цену, которую ЕС... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T14:41

2026-10-30T14:41

2026-10-30T14:41

кирилл коктыш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка вспомнил о Европе, чтобы еще раз, используя международную площадку, четко обозначить цену, которую ЕС может заплатить, провоцируя Российскую Федерацию на войну. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.Накануне по итогам саммита Россия – Африка российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. При этом он подчеркнул, что, если дойдет до войны, то победителей в ней не будет.Коктыш в этой связи напомнил, что дипломатия бывает непубличная и публичная. И если первая используется для того, чтобы договориться, то вторая, чтобы обозначить разногласия либо цену вопроса, чтобы потом никто не смог обвинить предупредившую сторону в том, каким был ответ на провокации.Именно это и сделал президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка, считает эксперт."Это ситуация, когда лишний раз напомнили, что исключительно Европа является поджигателем войны. Что она занимает не то что не конструктивную позицию, а рассматривает войну как инвестицию в добывание ресурсов из России", – отметил Коктыш.Кроме того, война рассматривается европейскими элитами и как инвестиция с целью повлиять на свои внутренние политические процессы, что, к сожалению, для Европы типично при всей своей аморальности, в особенности учитывая вовлечение в противостояние прокси-государств, добавил политолог."Это очень в духе европейского ноу-хау. Если посмотреть на Тридцатилетнюю войну (1618 – 1648 гг.), которую сделала Европа, то фактически вся она – история прокси, которые сыпались по очереди. Мишенью была Священная Римская империя, а Англия и Голландия нанимали одну страну за другой. И, кстати говоря, наняли Швецию, которая была в чистом виде французским прокси", – сказал Коктыш.Россия не желает воевать с Европой, как тогда, десятилетиями, как и воевать в принципе, но она готова к этому – это произнес российский лидер на саммите Россия-Африка, и это очень важные слова, считает эксперт.О таком сценарии, рисуя из РФ образ врага, населению Европы ее лидеры по понятным причинам не говорят, ведь это обнуляет, делает совершенно бессмысленной европейскую мобилизацию, почеркнул Коктыш.Однако разжигание опасного пламени в Европе продолжается, а все потому, что в возможность нанесения Россией удара в ответ на угрозу стратегического поражения там не верят, ведь СССР так и не решился, сказал эксперт.Вот только Европа, по словам политолога, не учитывает еще один очень важный момент. Именно под лозунгами идеи о приоритете общечеловеческих ценностей и человечества перед любыми страновыми интересами, которая продвигалась в рамках "Римского клуба" и в которую с середины 1970-х Запад втянул советскую элиту, был развален Советский Союз. А современная Россия не намерена допускать прежних ошибок, допущенных в своей истории, о чем президент РФ Владимир Путин говорил неоднократно, подчеркнул Коктыш.Это в том числе значит, что очередной когнитивной операцией с тезисами "из соображений мира" Россию уже не обмануть, считает Коктыш.Следовательно, пока что "Европа купила билет в один конец", к чему и сводится главный смысл недавних заявлений российского лидера. "И еще не поздно его сдать", - заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России и США придется принуждать Европу к миру – мнение "Черные лебеди" для Украины и маневр Трампа: к чему готовится Европа Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби: Песков назвал главную тему

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл коктыш