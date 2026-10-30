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Вызов Трампу: во Франции призвали окончательно отключить Украине Starlink - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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Вызов Трампу: во Франции призвали окончательно отключить Украине Starlink
Вызов Трампу: во Франции призвали окончательно отключить Украине Starlink - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Вызов Трампу: во Франции призвали окончательно отключить Украине Starlink
Соединенным Штатам Америки следует окончательно отключить Украину от системы Starlink из-за возобновившихся ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T17:20
2026-10-30T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки следует окончательно отключить Украину от системы Starlink из-за возобновившихся ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом написал лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо в соцсети X, передает РИА Новости.Филиппо добавил, что киевский режим возобновлением ударов по НПЗ бросил вызов президенту США Дональду Трампу.Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу сообщил, что Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на российские НПЗ. В частности, противник попытался нанести удары по трем нефтезаводам и одному газохимическому комплексу. На одном НПЗ есть небольшие повреждения, добавил Новак.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ.CNN со ссылкой на руководителя отдела международных партнерств в Центре новых евразийских стратегий Джона Лоу ранее сообщило, что продолжение ударов ВСУ по нефтезаводам в России вызвали возмущение главы Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на СШАЗачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск"Комедия в лицах": что показало замедление Starlink для Украины
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украина, россия, сша, новости, франция, нпз, starlink
Вызов Трампу: во Франции призвали окончательно отключить Украине Starlink

Кандидат в президенты Франции Филиппо призвал окончательно отключить Starlink на Украине

17:20 30.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки следует окончательно отключить Украину от системы Starlink из-за возобновившихся ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом написал лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо в соцсети X, передает РИА Новости.
"Нужно окончательно отключить Starlink на Украине!", – призвал политик.
Филиппо добавил, что киевский режим возобновлением ударов по НПЗ бросил вызов президенту США Дональду Трампу.
Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу сообщил, что Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на российские НПЗ. В частности, противник попытался нанести удары по трем нефтезаводам и одному газохимическому комплексу. На одном НПЗ есть небольшие повреждения, добавил Новак.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ.
CNN со ссылкой на руководителя отдела международных партнерств в Центре новых евразийских стратегий Джона Лоу ранее сообщило, что продолжение ударов ВСУ по нефтезаводам в России вызвали возмущение главы Белого дома.
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