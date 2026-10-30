https://crimea.ria.ru/20261030/vyzov-trampu-vo-frantsii-prizvali-okonchatelno-otklyuchit-ukraine-starlink-1160660621.html

Вызов Трампу: во Франции призвали окончательно отключить Украине Starlink

Вызов Трампу: во Франции призвали окончательно отключить Украине Starlink - РИА Новости Крым, 30.10.2026

Вызов Трампу: во Франции призвали окончательно отключить Украине Starlink

Соединенным Штатам Америки следует окончательно отключить Украину от системы Starlink из-за возобновившихся ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T17:20

2026-10-30T17:20

2026-10-30T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки следует окончательно отключить Украину от системы Starlink из-за возобновившихся ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом написал лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо в соцсети X, передает РИА Новости.Филиппо добавил, что киевский режим возобновлением ударов по НПЗ бросил вызов президенту США Дональду Трампу.Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу сообщил, что Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на российские НПЗ. В частности, противник попытался нанести удары по трем нефтезаводам и одному газохимическому комплексу. На одном НПЗ есть небольшие повреждения, добавил Новак.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ.CNN со ссылкой на руководителя отдела международных партнерств в Центре новых евразийских стратегий Джона Лоу ранее сообщило, что продолжение ударов ВСУ по нефтезаводам в России вызвали возмущение главы Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на СШАЗачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск"Комедия в лицах": что показало замедление Starlink для Украины

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, сша, новости, франция, нпз, starlink