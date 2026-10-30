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ВТБ запускает льготную ипотеку в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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ВТБ запускает льготную ипотеку в Крыму
ВТБ запускает льготную ипотеку в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026
ВТБ запускает льготную ипотеку в Крыму
ВТБ готов принимать заявки по льготной программе со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты, расположенные в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T19:24
2026-10-30T19:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВТБ готов принимать заявки по льготной программе со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты, расположенные в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.Подать заявку можно через экосистему недвижимости М2 со 2 ноября, позже оформить ее можно будет и через другие каналы банка.Программа государственной поддержки ипотечных заемщиков в Крыму и Севастополе распространяется на покупку жилых помещений или апартаментов у застройщиков. Кредит можно оформить на сумму до 8 миллионов рублей с первоначальным взносом от 20,1%."Ипотека остается одним из приоритетных направлений нашей работы в Крыму и Севастополе. Фиксируем высокий интерес к ней: за 9 месяцев этого года мы выдали 4,2 миллиарда рублей ипотечных кредитов на полуострове, в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Для многих семей полуострова собственное жилье – действительно важная цель и расширение льготной программы поможет сделать первый шаг к ее достижению: переехать в новую квартиру или апартаменты на более доступных условиях. Кроме того, программа дополнительно поддержит строительную отрасль", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Приобрести недвижимость в Крыму и Севастополе можно в офисах или дистанционно, находясь в другом регионе России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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ВТБ запускает льготную ипотеку в Крыму

19:24 30.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска ВТБ-банка в Москве
Вывеска ВТБ-банка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВТБ готов принимать заявки по льготной программе со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты, расположенные в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.
Подать заявку можно через экосистему недвижимости М2 со 2 ноября, позже оформить ее можно будет и через другие каналы банка.
Программа государственной поддержки ипотечных заемщиков в Крыму и Севастополе распространяется на покупку жилых помещений или апартаментов у застройщиков. Кредит можно оформить на сумму до 8 миллионов рублей с первоначальным взносом от 20,1%.
"Ипотека остается одним из приоритетных направлений нашей работы в Крыму и Севастополе. Фиксируем высокий интерес к ней: за 9 месяцев этого года мы выдали 4,2 миллиарда рублей ипотечных кредитов на полуострове, в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Для многих семей полуострова собственное жилье – действительно важная цель и расширение льготной программы поможет сделать первый шаг к ее достижению: переехать в новую квартиру или апартаменты на более доступных условиях. Кроме того, программа дополнительно поддержит строительную отрасль", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Приобрести недвижимость в Крыму и Севастополе можно в офисах или дистанционно, находясь в другом регионе России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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