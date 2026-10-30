https://crimea.ria.ru/20261030/vtb-zapuskaet-lgotnuyu-ipoteku-v-krymu-1160663644.html

ВТБ запускает льготную ипотеку в Крыму

ВТБ запускает льготную ипотеку в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2026

ВТБ запускает льготную ипотеку в Крыму

ВТБ готов принимать заявки по льготной программе со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты, расположенные в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T19:24

2026-10-30T19:24

2026-10-30T19:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВТБ готов принимать заявки по льготной программе со ставкой 8% годовых на строящиеся объекты, расположенные в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба банка.Подать заявку можно через экосистему недвижимости М2 со 2 ноября, позже оформить ее можно будет и через другие каналы банка.Программа государственной поддержки ипотечных заемщиков в Крыму и Севастополе распространяется на покупку жилых помещений или апартаментов у застройщиков. Кредит можно оформить на сумму до 8 миллионов рублей с первоначальным взносом от 20,1%."Ипотека остается одним из приоритетных направлений нашей работы в Крыму и Севастополе. Фиксируем высокий интерес к ней: за 9 месяцев этого года мы выдали 4,2 миллиарда рублей ипотечных кредитов на полуострове, в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Для многих семей полуострова собственное жилье – действительно важная цель и расширение льготной программы поможет сделать первый шаг к ее достижению: переехать в новую квартиру или апартаменты на более доступных условиях. Кроме того, программа дополнительно поддержит строительную отрасль", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Приобрести недвижимость в Крыму и Севастополе можно в офисах или дистанционно, находясь в другом регионе России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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