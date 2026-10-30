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ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске

ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске - РИА Новости Крым, 30.10.2026

ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске

ВСУ сбросили взрывчатку на территорию трех школ и 17 детсадов в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T09:59

2026-10-30T09:59

2026-10-30T09:59

новости сво

брянская область

мины

школа

детский сад

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ сбросили взрывчатку на территорию трех школ и 17 детсадов в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор региона Егор Ковальчук.Движение в районе улиц Донбасской и Металлургов перекрыто. На месте работают оперативные службы, ведется работа по разминированию. "Саперы эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой были разбросаны взрывные устройства с украинского беспилотника. Водителя обезопасили, надев бронежилет, и вывели из зоны поражения осколками", - добавил Ковальчук.Жителей просят не покидать свои дома и воздержаться от перемещений по городу.ВСУ стали чаще сбрасывать взрывчатку с беспилотников в Брянской области, предупреждал ранее губернатор Егор Ковальчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской областиВ Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков – ранен гражданин Белоруссии19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской области

брянская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, брянская область, мины, школа, детский сад, всу (вооруженные силы украины)