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ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске
ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске - РИА Новости Крым, 30.10.2026
ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске
ВСУ сбросили взрывчатку на территорию трех школ и 17 детсадов в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T09:59
2026-10-30T09:59
2026-10-30T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ сбросили взрывчатку на территорию трех школ и 17 детсадов в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор региона Егор Ковальчук.Движение в районе улиц Донбасской и Металлургов перекрыто. На месте работают оперативные службы, ведется работа по разминированию. "Саперы эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой были разбросаны взрывные устройства с украинского беспилотника. Водителя обезопасили, надев бронежилет, и вывели из зоны поражения осколками", - добавил Ковальчук.Жителей просят не покидать свои дома и воздержаться от перемещений по городу.ВСУ стали чаще сбрасывать взрывчатку с беспилотников в Брянской области, предупреждал ранее губернатор Егор Ковальчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской областиВ Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков – ранен гражданин Белоруссии19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской области
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новости сво, брянская область, мины, школа, детский сад, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске
ВСУ сбросили взрывчатку на территорию трех школ и 17 детсадов в Брянске – губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ сбросили взрывчатку на территорию трех школ и 17 детсадов в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор региона Егор Ковальчук.
"Враг целенаправленно нанес удар с помощью БПЛА по социальным объектам в Бежицком районе. Сброшено большое количество взрывчатых устройств по территории трех школ и 17 детских садов", – написал Ковальчук в своем канале в МАКС.
Движение в районе улиц Донбасской и Металлургов перекрыто. На месте работают оперативные службы, ведется работа по разминированию.
"Саперы эвакуировали женщину-водителя из машины, вокруг которой были разбросаны взрывные устройства с украинского беспилотника. Водителя обезопасили, надев бронежилет, и вывели из зоны поражения осколками", - добавил Ковальчук.
Жителей просят не покидать свои дома и воздержаться от перемещений по городу.
ВСУ стали чаще сбрасывать взрывчатку
с беспилотников в Брянской области, предупреждал ранее губернатор Егор Ковальчук.
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