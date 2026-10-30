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ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – Новак - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – Новак
ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – Новак - РИА Новости Крым, 30.10.2026
ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – Новак
Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после некоторого перерыва, заявил зампредседателя правительства Александр Новак. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T15:38
2026-10-30T15:55
александр новак
нпз
украина
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после некоторого перерыва, заявил зампредседателя правительства Александр Новак. По его словам, в пятницу киевский режим атаковал три НПЗ и газохимический комплекс.По словам Новака, в результате атак на одном заводе есть небольшие повреждения, но в целом система ПВО сработала.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ. CNN со ссылкой на руководителя отдела международных партнерств в Центре новых евразийских стратегий Джона Лоу ранее сообщило, что продолжение ударов ВСУ по нефтезаводам в России вызвали возмущение главы Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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александр новак, нпз, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – Новак

Украина возобновила атаки на российские нефтезаводы после некоторого перерыва – Новак

15:38 30.10.2026 (обновлено: 15:55 30.10.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
 Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после некоторого перерыва, заявил зампредседателя правительства Александр Новак.
По его словам, в пятницу киевский режим атаковал три НПЗ и газохимический комплекс.
"У нас был в течение какого-то времени перерыв, а сегодня на НПЗ возобновлены и наши предприятия работают по защите. Сегодня была атака на российские НПЗ, на четыре перерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс", - цитирует вице-премьера РИА Новости.
По словам Новака, в результате атак на одном заводе есть небольшие повреждения, но в целом система ПВО сработала.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ.
CNN со ссылкой на руководителя отдела международных партнерств в Центре новых евразийских стратегий Джона Лоу ранее сообщило, что продолжение ударов ВСУ по нефтезаводам в России вызвали возмущение главы Белого дома.
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Александр НовакНПЗУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
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