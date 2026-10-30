https://crimea.ria.ru/20261030/vsu-atakovali-tri-neftezavoda-i-gazokhimicheskiy-kompleks-v-rossii--novak-1160656222.html

ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – Новак

ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – Новак - РИА Новости Крым, 30.10.2026

ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – Новак

Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после некоторого перерыва, заявил зампредседателя правительства Александр Новак. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T15:38

2026-10-30T15:38

2026-10-30T15:55

александр новак

нпз

украина

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после некоторого перерыва, заявил зампредседателя правительства Александр Новак. По его словам, в пятницу киевский режим атаковал три НПЗ и газохимический комплекс.По словам Новака, в результате атак на одном заводе есть небольшие повреждения, но в целом система ПВО сработала.Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не атаковать российские НПЗ. CNN со ссылкой на руководителя отдела международных партнерств в Центре новых евразийских стратегий Джона Лоу ранее сообщило, что продолжение ударов ВСУ по нефтезаводам в России вызвали возмущение главы Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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александр новак, нпз, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу