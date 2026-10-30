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В Ялте появится современный университетский кампус
В Ялте появится современный университетский кампус - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Ялте появится современный университетский кампус
Минобрнауки России отобрало 19 новых проектов современных университетских кампусов. Один из них появится в Крыму, сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T10:28
2026-10-30T10:28
2026-10-30T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Минобрнауки России отобрало 19 новых проектов современных университетских кампусов. Один из них появится в Крыму, сообщили в правительстве РФ.Отмечается, что суммарная площадь объектов составит порядка 2 миллионов квадратных метров, будет создано 29 тысяч мест для проживания. Общий объем финансирования кампусов – 474 миллиарда рублей. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".В правительстве отметили, что по поручению президента России Владимира Путина к 2036 году будет создано не менее 40 кампусов. Сейчас в различной стадии реализации находятся 25 проектов в 23 регионах общей площадью около 3 миллионов квадратных метров.Ранее сообщалось, что правительство России реализует программу строительства сети кампусов мирового уровня. К 2030 году в вузах должны обучаться не менее полумиллиона иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – ФальковКампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевНужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли
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В Ялте появится современный университетский кампус
Ялта вошла в число проектов современных университетских кампусов Минобрнауки России
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Минобрнауки России отобрало 19 новых проектов современных университетских кампусов. Один из них появится в Крыму, сообщили в правительстве РФ.
"Выбраны 19 проектов в 17 городах: Благовещенске, Иркутске, Казани, Кирове, Конакове (Тверская область), Липецке, Москве, Обнинске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Туле, Чебоксарах, Череповце и Ялте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суммарная площадь объектов составит порядка 2 миллионов квадратных метров, будет создано 29 тысяч мест для проживания. Общий объем финансирования кампусов – 474 миллиарда рублей. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".
В правительстве отметили, что по поручению президента России Владимира Путина к 2036 году будет создано не менее 40 кампусов. Сейчас в различной стадии реализации находятся 25 проектов в 23 регионах общей площадью около 3 миллионов квадратных метров.
Ранее сообщалось, что правительство России реализует программу
строительства сети кампусов мирового уровня. К 2030 году в вузах должны обучаться не менее полумиллиона иностранцев.
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