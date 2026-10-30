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В Ялте появится современный университетский кампус

В Ялте появится современный университетский кампус - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Ялте появится современный университетский кампус

Минобрнауки России отобрало 19 новых проектов современных университетских кампусов. Один из них появится в Крыму, сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T10:28

2026-10-30T10:28

2026-10-30T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Минобрнауки России отобрало 19 новых проектов современных университетских кампусов. Один из них появится в Крыму, сообщили в правительстве РФ.Отмечается, что суммарная площадь объектов составит порядка 2 миллионов квадратных метров, будет создано 29 тысяч мест для проживания. Общий объем финансирования кампусов – 474 миллиарда рублей. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".В правительстве отметили, что по поручению президента России Владимира Путина к 2036 году будет создано не менее 40 кампусов. Сейчас в различной стадии реализации находятся 25 проектов в 23 регионах общей площадью около 3 миллионов квадратных метров.Ранее сообщалось, что правительство России реализует программу строительства сети кампусов мирового уровня. К 2030 году в вузах должны обучаться не менее полумиллиона иностранцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ведущих вузах России увеличат число бюджетных мест – ФальковКампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевНужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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