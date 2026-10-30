https://crimea.ria.ru/20261030/v-sovfede-nagradili-6-letnyuyu-krymchanku-za-spasenie-detey-na-pozhare-1160657337.html

В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре

В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре

В Совете Федерации наградили шестилетнюю крымчанку, проявившую героизм в экстремальной ситуации. Церемония награждения состоялась в Москве, сообщило МЧС России... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T16:17

2026-10-30T16:17

2026-10-30T16:17

крым

новости крыма

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

дети

герои крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Совете Федерации наградили шестилетнюю крымчанку, проявившую героизм в экстремальной ситуации. Церемония награждения состоялась в Москве, сообщило МЧС России в своем канале в МАКС.Отмечается, что заслуженные награды получили более 150 ребят из 57 регионов России, в том числе из приграничных территорий. 20 юных героев были награждены лично на XIII торжественной церемонии.Когда в доме произошел пожар, девочка вынесла из дома четырехмесячную сестру, а затем вернулась за братом и второй сестрой. Благодаря ее смелости и решительности все трое малышей остались живы.Также был отмечен Ростислав Токарев из Луганской Народной Республики. Во время прогулки по берегу Северского Донца его товарищ получил тяжелые ранения в результате подрыва на мине. Ростислав позвонил в службу спасения, оказал раненому первую помощь и пронес его на себе к месту, где их ожидала бригада скорой помощи. Жизнь пострадавшего подростка удалось спасти.Юную крымчанку и мальчика из ЛНР отметили медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" и благодарностями МЧС России.С 2014 года проект "Дети-герои" объединяет истории ребят, проявивших мужество и решительность в чрезвычайных ситуациях. Его главная цель - рассказать об их поступках и отметить тех, кто, несмотря на юный возраст, пришел на помощь другим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологовПогибшего при спасении утопающей наградили посмертноРодился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранаты

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети, герои крыма