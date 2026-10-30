Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре - РИА Новости Крым, 30.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261030/v-sovfede-nagradili-6-letnyuyu-krymchanku-za-spasenie-detey-na-pozhare-1160657337.html
В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре
В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре
В Совете Федерации наградили шестилетнюю крымчанку, проявившую героизм в экстремальной ситуации. Церемония награждения состоялась в Москве, сообщило МЧС России... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T16:17
2026-10-30T16:17
крым
новости крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
дети
герои крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1e/1160657224_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ee407f6bfcb1c758dfc80eb0e2011a15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Совете Федерации наградили шестилетнюю крымчанку, проявившую героизм в экстремальной ситуации. Церемония награждения состоялась в Москве, сообщило МЧС России в своем канале в МАКС.Отмечается, что заслуженные награды получили более 150 ребят из 57 регионов России, в том числе из приграничных территорий. 20 юных героев были награждены лично на XIII торжественной церемонии.Когда в доме произошел пожар, девочка вынесла из дома четырехмесячную сестру, а затем вернулась за братом и второй сестрой. Благодаря ее смелости и решительности все трое малышей остались живы.Также был отмечен Ростислав Токарев из Луганской Народной Республики. Во время прогулки по берегу Северского Донца его товарищ получил тяжелые ранения в результате подрыва на мине. Ростислав позвонил в службу спасения, оказал раненому первую помощь и пронес его на себе к месту, где их ожидала бригада скорой помощи. Жизнь пострадавшего подростка удалось спасти.Юную крымчанку и мальчика из ЛНР отметили медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" и благодарностями МЧС России.С 2014 года проект "Дети-герои" объединяет истории ребят, проявивших мужество и решительность в чрезвычайных ситуациях. Его главная цель - рассказать об их поступках и отметить тех, кто, несмотря на юный возраст, пришел на помощь другим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологовПогибшего при спасении утопающей наградили посмертноРодился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранаты
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1e/1160657224_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9e9e773003106beffc63d25e5a1795fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети, герои крыма
В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре

В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре

16:17 30.10.2026
 
© МЧС РФВ Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре
В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре
© МЧС РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Совете Федерации наградили шестилетнюю крымчанку, проявившую героизм в экстремальной ситуации. Церемония награждения состоялась в Москве, сообщило МЧС России в своем канале в МАКС.
Отмечается, что заслуженные награды получили более 150 ребят из 57 регионов России, в том числе из приграничных территорий. 20 юных героев были награждены лично на XIII торжественной церемонии.
"Самая юная героиня - шестилетняя Диана Сетюхова из Республики Крым. Девочка спасла младшего брата и двух сестер из горящего дома, где жила их многодетная семья", - говорится в сообщении.
Когда в доме произошел пожар, девочка вынесла из дома четырехмесячную сестру, а затем вернулась за братом и второй сестрой. Благодаря ее смелости и решительности все трое малышей остались живы.
Также был отмечен Ростислав Токарев из Луганской Народной Республики. Во время прогулки по берегу Северского Донца его товарищ получил тяжелые ранения в результате подрыва на мине. Ростислав позвонил в службу спасения, оказал раненому первую помощь и пронес его на себе к месту, где их ожидала бригада скорой помощи. Жизнь пострадавшего подростка удалось спасти.
Юную крымчанку и мальчика из ЛНР отметили медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" и благодарностями МЧС России.
С 2014 года проект "Дети-герои" объединяет истории ребят, проявивших мужество и решительность в чрезвычайных ситуациях. Его главная цель - рассказать об их поступках и отметить тех, кто, несмотря на юный возраст, пришел на помощь другим.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологов
Погибшего при спасении утопающей наградили посмертно
Родился в бронежилете: сапер из Крыма выжил после разрыва гранаты
 
КрымНовости КрымаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)детиГерои Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49Будут ли остановлены боевые действия на период переговоров – ответ Кремля
16:37В Крыму подтопило детскую музыкальную школу в Судаке и дворы в Коктебеле
16:25Аварийное отключение: центр Симферополя обесточен
16:17В Совфеде наградили 6-летнюю крымчанку за спасение детей на пожаре
16:09РФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре
15:38ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – Новак
15:15Оправдывал террористов: ФСБ задержала жителя Севастополя
14:55Аксенов поручил проверить все управляющие компании в Крыму
14:42В Самарской области погибли двое мужчин при ликвидации последствий атаки ВСУ
14:41Зачем Путин вспомнил о Европе на саммите Россия – Африка
14:22Автобус с туристами врезался в грузовик в Египте: трое человек погибли и 25 ранены
14:10Очередь на Крымском мосту удвоилась - время ожидания составляет около часа
13:43В Минобороны России сообщили об обстоятельствах гибели сапера в Алешках
13:34В Алешках идет эвакуация жителей
13:29В Крыму сформировали парк резервных автобусов
13:19В Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода
13:10На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи – оперативные данные
13:03Киев потерял более 8 тысяч солдат за неделю
12:47Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя
12:35Сборную России по хоккею допустят к международным соревнованиям
Лента новостейМолния