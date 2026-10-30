https://crimea.ria.ru/20261030/v-simferopole-trudoustroeny-v-odnu-iz-bolnits-30-molodykh-vrachey-1160656817.html

В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей

В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей

Более 30 молодых специалистов — выпускников 2026 года – трудоустроены в Симферопольской центральной районной клинической больнице (ЦРКБ). Все они участвуют в... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T21:10

2026-10-30T21:10

2026-10-30T21:10

здравоохранение в крыму и севастополе

медицина

минздрав крыма

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1e/1160656611_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_e2732d1d5b373f86596449fa0cd1fafa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Более 30 молодых специалистов — выпускников 2026 года – трудоустроены в Симферопольской центральной районной клинической больнице (ЦРКБ). Все они участвуют в программе наставничества, которая помогает начинающим медикам адаптироваться на новом рабочем месте и быстрее войти в профессию. Об сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.Молодые специалисты распределены в поликлинику и стационарные отделения больницы, а также в Гвардейскую районную больницу, Пионерскую и Кольчугинскую участковые больницы. Кроме того, новые кадры приступили к работе в Чистенькой, Скворцовской, Урожайновской и Мирновской врачебных амбулаториях, а также на фельдшерско-акушерских пунктах в селах Кизиловое и Лозовое, перечислили в ведомстве."Поддержка опытных наставников поможет новым сотрудникам совершенствовать профессиональные навыки и уверенно применять полученные знания на практике", — отметили в Минздраве Крыма.Ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров сообщал, что более 30 договоров подписали в Крыму в 2026 году врачи и средний медицинский персонал для работы по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". По словам руководителя ведомства, в малых городах и селах Крыма все еще наблюдается нехватка высокотехнологичной медицинской помощи и необходимых для этого работников.Укомплектованность врачами медицинских учреждений Крыма составляет около 89,5%. При этом укомплектованность персоналом больниц и поликлиник варьируется, а наибольшая нехватка кадров наблюдается на севере республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллионНа выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублейСимферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, минздрав крыма, новости крыма, крым