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В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей
В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей
Более 30 молодых специалистов — выпускников 2026 года – трудоустроены в Симферопольской центральной районной клинической больнице (ЦРКБ). Все они участвуют в... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Более 30 молодых специалистов — выпускников 2026 года – трудоустроены в Симферопольской центральной районной клинической больнице (ЦРКБ). Все они участвуют в программе наставничества, которая помогает начинающим медикам адаптироваться на новом рабочем месте и быстрее войти в профессию. Об сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.Молодые специалисты распределены в поликлинику и стационарные отделения больницы, а также в Гвардейскую районную больницу, Пионерскую и Кольчугинскую участковые больницы. Кроме того, новые кадры приступили к работе в Чистенькой, Скворцовской, Урожайновской и Мирновской врачебных амбулаториях, а также на фельдшерско-акушерских пунктах в селах Кизиловое и Лозовое, перечислили в ведомстве."Поддержка опытных наставников поможет новым сотрудникам совершенствовать профессиональные навыки и уверенно применять полученные знания на практике", — отметили в Минздраве Крыма.Ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров сообщал, что более 30 договоров подписали в Крыму в 2026 году врачи и средний медицинский персонал для работы по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". По словам руководителя ведомства, в малых городах и селах Крыма все еще наблюдается нехватка высокотехнологичной медицинской помощи и необходимых для этого работников.Укомплектованность врачами медицинских учреждений Крыма составляет около 89,5%. При этом укомплектованность персоналом больниц и поликлиник варьируется, а наибольшая нехватка кадров наблюдается на севере республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллионНа выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублейСимферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей
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здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, минздрав крыма, новости крыма, крым
В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей

Коллектив Симферопольской ЦРКБ пополнили более 30 молодых специалистов

21:10 30.10.2026
 
© Пресс-служба минздрава РККоллектив Симферопольской ЦРКБ пополнили более 30 молодых специалистов
Коллектив Симферопольской ЦРКБ пополнили более 30 молодых специалистов
© Пресс-служба минздрава РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Более 30 молодых специалистов — выпускников 2026 года – трудоустроены в Симферопольской центральной районной клинической больнице (ЦРКБ). Все они участвуют в программе наставничества, которая помогает начинающим медикам адаптироваться на новом рабочем месте и быстрее войти в профессию. Об сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
"Свою трудовую деятельность в больнице начали 18 врачей, получивших аккредитацию по специальностям: терапия, неврология, педиатрия, онкология, хирургия, психиатрия, рентгенология, офтальмология и стоматология. Помимо врачей, первичное звено и отделения больницы усилили 13 специалистов со средним медицинским образованием: 2 акушерки, 7 медицинских сестер и 4 фельдшера", - говорится в сообщении.
Молодые специалисты распределены в поликлинику и стационарные отделения больницы, а также в Гвардейскую районную больницу, Пионерскую и Кольчугинскую участковые больницы. Кроме того, новые кадры приступили к работе в Чистенькой, Скворцовской, Урожайновской и Мирновской врачебных амбулаториях, а также на фельдшерско-акушерских пунктах в селах Кизиловое и Лозовое, перечислили в ведомстве.
© Пресс-служба минздрава РККоллектив Симферопольской ЦРКБ пополнили более 30 молодых специалистов
Коллектив Симферопольской ЦРКБ пополнили более 30 молодых специалистов
© Пресс-служба минздрава РК
Коллектив Симферопольской ЦРКБ пополнили более 30 молодых специалистов
"Поддержка опытных наставников поможет новым сотрудникам совершенствовать профессиональные навыки и уверенно применять полученные знания на практике", — отметили в Минздраве Крыма.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров сообщал, что более 30 договоров подписали в Крыму в 2026 году врачи и средний медицинский персонал для работы по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер". По словам руководителя ведомства, в малых городах и селах Крыма все еще наблюдается нехватка высокотехнологичной медицинской помощи и необходимых для этого работников.
Укомплектованность врачами медицинских учреждений Крыма составляет около 89,5%. При этом укомплектованность персоналом больниц и поликлиник варьируется, а наибольшая нехватка кадров наблюдается на севере республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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