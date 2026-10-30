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В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей
В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей
В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T10:02
2026-10-30T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов по привлекательной цене похитили у граждан почти 118 миллионов рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации ведомства, оба мужчины – основатель фирмы и руководитель – местные жители.По версии следствия, в период с марта 2023 по октябрь 2024 года обвиняемые привлекали денежные средства граждан, обещая построить индивидуальные жилые дома по выгодной цене всего за 120 дней.Как уточнили в полиции Севастополя, чтобы привлечь клиентов и ввести их в заблуждение обвиняемые создали тематический сайт, на котором разместили сведения об оказываемых ими услугах и результаты деятельности якобы успешной компании, арендовали офисное помещение. Кроме того, сообщники наняли риелторов и строителей, которые не были осведомлены о преступном замысле своих работодателей."Злоумышленники также подготовили эскизные проекты индивидуальных жилых домов с графическими материалами, чтобы создать видимость законной деятельности", - добавили в УМВД.Фигуранты также произвели часть работ, продолжать которые не собирались, поскольку не ставили цель выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, и в какой-то момент прекратили строительство.Расследование дела провело следственное управление УМВД России по Севастополю. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением по статье УК РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере" направлено в Гагаринский районный суд города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, прокуратура города севастополя, строительство, жилье, хищение, мошенничество
В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей

В Севастополе за мошенничество на 118 миллионов осудят руководство строительной фирмы

10:02 30.10.2026 (обновлено: 10:05 30.10.2026)
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов по привлекательной цене похитили у граждан почти 118 миллионов рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По информации ведомства, оба мужчины – основатель фирмы и руководитель – местные жители.
По версии следствия, в период с марта 2023 по октябрь 2024 года обвиняемые привлекали денежные средства граждан, обещая построить индивидуальные жилые дома по выгодной цене всего за 120 дней.
Как уточнили в полиции Севастополя, чтобы привлечь клиентов и ввести их в заблуждение обвиняемые создали тематический сайт, на котором разместили сведения об оказываемых ими услугах и результаты деятельности якобы успешной компании, арендовали офисное помещение. Кроме того, сообщники наняли риелторов и строителей, которые не были осведомлены о преступном замысле своих работодателей.

"Злоумышленники также подготовили эскизные проекты индивидуальных жилых домов с графическими материалами, чтобы создать видимость законной деятельности", - добавили в УМВД.
Фигуранты также произвели часть работ, продолжать которые не собирались, поскольку не ставили цель выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, и в какой-то момент прекратили строительство.
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
1 из 4
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
2 из 4
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
3 из 4
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
4 из 4
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
© Прокуратура Севастополя
1 из 4
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
© Прокуратура Севастополя
2 из 4
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
© Прокуратура Севастополя
3 из 4
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
© Прокуратура Севастополя
4 из 4
В Севастополе осудят руководство строительной фирмы за мошенничество
© Прокуратура Севастополя
"Они обещали клиентам построить семь объектов в Севастополе и 21 в Республике Крым. Таким образом, у 28 потерпевших похищено почти 118 миллионов рублей", – сообщили в прокуратуре.
Расследование дела провело следственное управление УМВД России по Севастополю. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением по статье УК РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере" направлено в Гагаринский районный суд города.
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