https://crimea.ria.ru/20261030/v-sevastopole-stroitelnaya-firma-pokhitila-u-klientov-pochti-118-millionov-rubley-1160633849.html

В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей

В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Севастополе строительная фирма похитила у клиентов почти 118 миллионов рублей

В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T10:02

2026-10-30T10:02

2026-10-30T10:05

новости севастополя

севастополь

прокуратура города севастополя

строительство

жилье

хищение

мошенничество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160634223_0:84:1618:994_1920x0_80_0_0_83c9274e1b48e8b9025b904b7afb9472.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов по привлекательной цене похитили у граждан почти 118 миллионов рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации ведомства, оба мужчины – основатель фирмы и руководитель – местные жители.По версии следствия, в период с марта 2023 по октябрь 2024 года обвиняемые привлекали денежные средства граждан, обещая построить индивидуальные жилые дома по выгодной цене всего за 120 дней.Как уточнили в полиции Севастополя, чтобы привлечь клиентов и ввести их в заблуждение обвиняемые создали тематический сайт, на котором разместили сведения об оказываемых ими услугах и результаты деятельности якобы успешной компании, арендовали офисное помещение. Кроме того, сообщники наняли риелторов и строителей, которые не были осведомлены о преступном замысле своих работодателей."Злоумышленники также подготовили эскизные проекты индивидуальных жилых домов с графическими материалами, чтобы создать видимость законной деятельности", - добавили в УМВД.Фигуранты также произвели часть работ, продолжать которые не собирались, поскольку не ставили цель выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, и в какой-то момент прекратили строительство.Расследование дела провело следственное управление УМВД России по Севастополю. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением по статье УК РФ "мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере" направлено в Гагаринский районный суд города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261016/afera-s-toplivom-na-14-millionov-v-sevastopole-arestovana-moshennitsa-so-stazhem-1160260963.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, прокуратура города севастополя, строительство, жилье, хищение, мошенничество