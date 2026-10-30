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В Севастополе открыли пешеходную часть на Адмирала Октябрьского
В Севастополе открыли пешеходную часть на Адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Севастополе открыли пешеходную часть на Адмирала Октябрьского
В Севастополе завершили ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского и открыли пешеходную часть. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T08:47
2026-10-30T08:47
2026-10-30T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе завершили ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского и открыли пешеходную часть. Об этом сообщает городской департамент транспорта."Завершили капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского. Со стороны рынка "Чайка" открыто пешеходное движение по лестничному спуску", – сказано в сообщении.Всего подрядная организация "ВАД" установила 390 метров перильного ограждения — это 195 секций. Пешеходную часть сохранили в исторических параметрах, поэтому уклон остался крутым.Движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен, открыли в июле. Как заявлял губернатор Михаил Развожаев, минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя вернули историческую брусчаткуБольшая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движение"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе открыли пешеходную часть на Адмирала Октябрьского
В Севастополе завершили ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского – дептранс