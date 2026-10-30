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В Польше заявили о попытке госпереворота в стране - РИА Новости Крым, 30.10.2026
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В Польше заявили о попытке госпереворота в стране
В Польше заявили о попытке госпереворота в стране - РИА Новости Крым, 30.10.2026
В Польше заявили о попытке госпереворота в стране
В Польше полицейские по распоряжению премьер-министра Дональда Туска вторглись в здание Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) страны под... РИА Новости Крым, 30.10.2026
2026-10-30T23:40
2026-10-30T23:40
польша
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политика
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Польше полицейские по распоряжению премьер-министра Дональда Туска вторглись в здание Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) страны под предлогом защиты судей. Вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в стране происходит попытка госпереворота, сообщает газета Rzeczpospolita.Ситуация возникла на фоне конфликта вокруг руководства Конституционного трибунала, передает РИА Новости. На сайте суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем суда Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Ожидается, что руководить судом будет Анна Корвин-Петровская как судья с наиболее продолжительным стажем. В пятницу вечером у здания суда собралась толпа протестующих. Несколько человек попытались ворваться в здание, преодолев ограду. Их задержала полиция. Тогда в силовиков полетели различные предметы. Здание окружили демонстранты. Они пытаются штурмовать здание Конституционного трибунала. Президент Польши Кароль Навроцкий в этот момент находился в самолете по дороге в Сенегал. Он велел развернуть самолет и возвращается в Варшаву. В здание КС не может пройти его председатель Богдан Свенчковский. Протестующие требуют его впустить, а полиция стягивает дополнительные силы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "восстановлении верховенства права". "После нескольких лет беззакония при правлении партии "Право и справедливость" (PiS) этот процесс дается нелегко, порой бывает болезненным и требует решительных действий. Другого пути нет", - написал он в соцсети Х. Поводом для беспорядков стало обращение судьи Конституционного суда Анны Корвин-Петровской, которая предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка. Кроме того, в Главную комендатуру полиции поступило письмо генерального прокурора Польши Вальдемара Журека с просьбой обратить особое внимание на безопасность Конституционного суда в связи с проходящими возле здания протестами. Вместе с тем на официальной странице Конституционного суда в социальной сети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Свенчковский по-прежнему является председателем суда, а Корвин-Петровская не признается судьей КС. Участников происходящего в публикации обвинили в попытке государственного переворота. Конфликт вокруг Конституционного трибунала тянется с 2023 года и фактически парализовал работу суда. Правительство Туска настаивает на пересмотре судебной системы, но против этого выступает президент Навроцкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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польша, госпереворот, политика, происшествия, кароль навроцкий, дональд туск, в мире, новости
В Польше заявили о попытке госпереворота в стране

Конституционный трибунал Польши заявил о происходщем госперевороте в стране

23:40 30.10.2026
 
© AP Photo / Crazek Sokolowski / Перейти в фотобанкФлаг Польши. Архивное фото
Флаг Польши. Архивное фото
© AP Photo / Crazek Sokolowski
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Польше полицейские по распоряжению премьер-министра Дональда Туска вторглись в здание Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) страны под предлогом защиты судей. Вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в стране происходит попытка госпереворота, сообщает газета Rzeczpospolita.
Ситуация возникла на фоне конфликта вокруг руководства Конституционного трибунала, передает РИА Новости. На сайте суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем суда Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Ожидается, что руководить судом будет Анна Корвин-Петровская как судья с наиболее продолжительным стажем.
В пятницу вечером у здания суда собралась толпа протестующих. Несколько человек попытались ворваться в здание, преодолев ограду. Их задержала полиция. Тогда в силовиков полетели различные предметы. Здание окружили демонстранты. Они пытаются штурмовать здание Конституционного трибунала.
Президент Польши Кароль Навроцкий в этот момент находился в самолете по дороге в Сенегал. Он велел развернуть самолет и возвращается в Варшаву.
В здание КС не может пройти его председатель Богдан Свенчковский. Протестующие требуют его впустить, а полиция стягивает дополнительные силы.
"Мне неизвестны какие-либо правовые основания, которые позволили бы такое вмешательство в независимость трибунала и независимого судьи. Происходит государственный переворот", - заявил Соханьский.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "восстановлении верховенства права".
"После нескольких лет беззакония при правлении партии "Право и справедливость" (PiS) этот процесс дается нелегко, порой бывает болезненным и требует решительных действий. Другого пути нет", - написал он в соцсети Х.
Поводом для беспорядков стало обращение судьи Конституционного суда Анны Корвин-Петровской, которая предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка. Кроме того, в Главную комендатуру полиции поступило письмо генерального прокурора Польши Вальдемара Журека с просьбой обратить особое внимание на безопасность Конституционного суда в связи с проходящими возле здания протестами.
Вместе с тем на официальной странице Конституционного суда в социальной сети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Свенчковский по-прежнему является председателем суда, а Корвин-Петровская не признается судьей КС. Участников происходящего в публикации обвинили в попытке государственного переворота.
Конфликт вокруг Конституционного трибунала тянется с 2023 года и фактически парализовал работу суда. Правительство Туска настаивает на пересмотре судебной системы, но против этого выступает президент Навроцкий.
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ПольшаГоспереворотПолитикаПроисшествияКароль НавроцкийДональд ТускВ миреНовости
 
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