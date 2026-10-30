https://crimea.ria.ru/20261030/v-polshe-zayavili-o-popytke-gosperevorota-v-strane-1160665931.html

В Польше заявили о попытке госпереворота в стране

В Польше заявили о попытке госпереворота в стране - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Польше заявили о попытке госпереворота в стране

В Польше полицейские по распоряжению премьер-министра Дональда Туска вторглись в здание Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) страны под... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T23:40

2026-10-30T23:40

2026-10-30T23:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Польше полицейские по распоряжению премьер-министра Дональда Туска вторглись в здание Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) страны под предлогом защиты судей. Вице-председатель Конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил, что в стране происходит попытка госпереворота, сообщает газета Rzeczpospolita.Ситуация возникла на фоне конфликта вокруг руководства Конституционного трибунала, передает РИА Новости. На сайте суда появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей председателем суда Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Ожидается, что руководить судом будет Анна Корвин-Петровская как судья с наиболее продолжительным стажем. В пятницу вечером у здания суда собралась толпа протестующих. Несколько человек попытались ворваться в здание, преодолев ограду. Их задержала полиция. Тогда в силовиков полетели различные предметы. Здание окружили демонстранты. Они пытаются штурмовать здание Конституционного трибунала. Президент Польши Кароль Навроцкий в этот момент находился в самолете по дороге в Сенегал. Он велел развернуть самолет и возвращается в Варшаву. В здание КС не может пройти его председатель Богдан Свенчковский. Протестующие требуют его впустить, а полиция стягивает дополнительные силы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "восстановлении верховенства права". "После нескольких лет беззакония при правлении партии "Право и справедливость" (PiS) этот процесс дается нелегко, порой бывает болезненным и требует решительных действий. Другого пути нет", - написал он в соцсети Х. Поводом для беспорядков стало обращение судьи Конституционного суда Анны Корвин-Петровской, которая предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка. Кроме того, в Главную комендатуру полиции поступило письмо генерального прокурора Польши Вальдемара Журека с просьбой обратить особое внимание на безопасность Конституционного суда в связи с проходящими возле здания протестами. Вместе с тем на официальной странице Конституционного суда в социальной сети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Свенчковский по-прежнему является председателем суда, а Корвин-Петровская не признается судьей КС. Участников происходящего в публикации обвинили в попытке государственного переворота. Конфликт вокруг Конституционного трибунала тянется с 2023 года и фактически парализовал работу суда. Правительство Туска настаивает на пересмотре судебной системы, но против этого выступает президент Навроцкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, госпереворот, политика, происшествия, кароль навроцкий, дональд туск, в мире, новости