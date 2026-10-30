https://crimea.ria.ru/20261030/v-krymu-sformirovali-park-rezervnykh-avtobusov-1160650516.html

В Крыму сформировали парк резервных автобусов

В Крыму сформировали парк резервных автобусов - РИА Новости Крым, 30.10.2026

В Крыму сформировали парк резервных автобусов

В Крыму сформировали парк резервных автобусов, которые будут выходить на маршруты в случае поломки автобусов, остановки троллейбусов из-за отсутствия света и... РИА Новости Крым, 30.10.2026

2026-10-30T13:29

2026-10-30T13:29

2026-10-30T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Крыму сформировали парк резервных автобусов, которые будут выходить на маршруты в случае поломки автобусов, остановки троллейбусов из-за отсутствия света и при других внештатных ситуациях. Об этом заявил в пятницу, 30 октября, министр транспорта Крыма Арсений Козловский в ходе совещания в Совмине РК под руководством главы республики Сергея Аксенова."Мы подготовили 13 резервных автобусов на базе "Крымтроллейбуса". При поломке или другой ситуации они в течение 40-50 минут выходят на маршрут, идут на подмену", - рассказал Козловский.По его словам, парк резервных автобусов сформировали с помощью подвижного состава частников, на что ранее глава Крыма дал "добро". Резервные автобусы предварительно распределили по самым загруженным маршрутам. Главы муниципалитетов сами смогут связываться с частниками и давать команду на выход резервного транспорта на маршрут.Он отметил, что эта система будет работать по всему Крыму, а во вторник, 3 ноября, ее опробуют в Симферополе.Ранее Аксенов разрешил предприятию "Крымтроллейбус" брать в аренду автобусы у крымчан, которые занимаются частным извозом, чтобы обеспечить общественным транспортом все маршруты.В начале октября глава Крыма сообщал, что до конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе. Позже в Крым поступила новая партия пассажирских автобусов большого и среднего классов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 годуВ Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусамиВ Симферополе изменилось расписание 5 маршрутов автобусов и троллейбусов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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